Այն, ինչ տեղի է ունենում, պարզապես իրավական գործընթաց չէ. Ռոբերտ Ամստերդամ

AMSTERDAM & PARTNERS LLP-ն ողջունում է Սամվել Կարապետյանին տնային կալանքի փոխադրելու որոշումը. զգուշացնում է, որ Հայաստանում կրոնական ազատության դեմ ոտնձգությունները շարունակվում են։
Լոնդոն, 31 դեկտեմբեր, 2025թ. – Amsterdam & Partners ՍՊԸ-ն, հանդես գալով որպես հայ գործարար, բարերար և Հայ Առաքելական Եկեղեցու նվիրյալ Սամվել Կարապետյանի միջազգային պաշտպան, ողջունում է պարոն Կարապետյանի բանտային կալանքը տնային կալանքով փոխարինելու որոշումը, ինչը նրան հնարավորություն կտա տոնական օրերն անցկացնել ընտանիքի հետ:
Սա նշանակալի քայլ է ընթացող իրավական գործընթացում: Այս որոշումը հաջորդում է ամիսներ տևած հետևողական իրավական ջանքերին և պարոն Կարապետյանի գործի վերաբերյալ թե՛ հայաստանյան, թե՛ միջազգային դիտորդների կողմից արտահայտված լուրջ մտահոգություններին:
Այնուամենայնիվ, պետք է ընդգծել, որ պարոն Կարապետյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ և ենթարկվել խիստ սահմանափակումների, իսկ հիմնական մեղադրանքները մնում են ուժի մեջ: Ներկայիս զարգացումը միայն մեկ դրվագ է Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող շատ ավելի լայն և խորապես մտահոգիչ արշավի մեջ, որը դուրս է գալիս պարոն Կարապետյանի անձնական գործի շրջանակներից և թիրախավորում է ամբողջությամբ Հայ Առաքելական Եկեղեցին։
Ռոբերտ Ամստերդամը՝ Amsterdam & Partners LLP-ի հիմնադիր և կառավարող գործընկերը, հայտարարել է. «Այն, ինչ տեղի է ունենում, պարզապես իրավական գործընթաց չէ, այլ նաև վարչապետ Փաշինյանի վարչակազմի ուղղակի հարձակումը Քրիստոսի և հենց կրոնական ազատության դեմ: Հայ Առաքելական Եկեղեցին պետք է զերծ մնա քաղաքական ճնշումներից և պետական միջամտությունից: Պարոն Կարապետյանի դեմ ներկայացված աբսուրդային և շինծու մեղադրանքները պետք է ամբողջությամբ հանվեն: Բոլոր քրիստոնյա կալանավորները պետք է անհապաղ վերադառնան տուն: Հայաստանին պետք է թույլ տրվի վերադառնալ իր պատմական ուղուն, որը խարսխված է հավատի, արժանապատվության, ինքնիշխանության և օրենքի գերակայության վրա»:
Amsterdam & Partners ՍՊԸ-ն, որը պատիվ է ունեցել միանալ հայաստանյան հիանալի պաշտպանական թիմին, կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը՝ արդարության լիակատար վերականգնմանն հասնելու համար:
Amsterdam & Partners LLP-ն միջազգային իրավաբանական ընկերություն է, որը գտնվում է Լոնդոնում և Վաշինգտոնում. այն մասնագիտացած է քաղաքական շահերի պաշտպանության և մարդու իրավունքների ոլորտում:
• Գործի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք՝ www.freekarapetyan.com
• Ընկերության մասին տեղեկությունների համար՝ www.amsterdamandpartners.com
• Լրատվամիջոցների հարցումները կարող են ուղղվել՝ contact@amsterdamandpartners.com
