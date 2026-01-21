21/01/2026

Այսօր Հենոյի՝ Հենրիխ Մխիթարյանի ծննդյան օրն է

Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, «Ինտեր» ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը նշում է իր ծննդյան 37-ամյակը։

Մխիթարյանը պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է Երևանի «Փյունիկ» ակումբում, որտեղից էլ սկսվեց նրա ճանապարհը դեպի եվրոպական մեծ ֆուտբոլ։

Հետագա տարիներին նա հանդես է եկել ուկրաինական «Մետալուրգ» և «Շախտյոր» ակումբներում, ապա տեղափոխվել է Գերմանիա՝ պաշտպանելով Դորտմունդի «Բորուսիայի» գույները։ Ավելի ուշ Մխիթարյանը խաղացել է Անգլիայում՝ «Մանչեսթեր Յունայթեդ»-ի և «Արսենալի» կազմում, իսկ Իտալիայում՝ «Ռոմա»-ի կազմում։

Ներկայումս հայ ֆուտբոլիստը շարունակում է իր կարիերան Միլանի «Ինտեր»-ում։ Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն է:

«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»

Ընտանի կենդանու մահից հետո վիշտը կարող է նույնքան երկարատև լինել, որքան սիրելի մարդու կորուստը

Բացասական ջերմաստիճանային անոմալիան ձգվում է գրեթե 7,000 կիլոմետր․ Լևոն Ազիզյան

ՀՀ վարչապետը դատավորների ընտրության կամ նշանակման որևէ փուլում իրավասություն չունի. ԱԳՆ պարզաբանումը

«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»

Երկրների մեծ մասը հրաժարվել է միանալ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին»

