Այսօր Հենոյի՝ Հենրիխ Մխիթարյանի ծննդյան օրն է

Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, «Ինտեր» ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը նշում է իր ծննդյան 37-ամյակը։
Մխիթարյանը պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է Երևանի «Փյունիկ» ակումբում, որտեղից էլ սկսվեց նրա ճանապարհը դեպի եվրոպական մեծ ֆուտբոլ։
Հետագա տարիներին նա հանդես է եկել ուկրաինական «Մետալուրգ» և «Շախտյոր» ակումբներում, ապա տեղափոխվել է Գերմանիա՝ պաշտպանելով Դորտմունդի «Բորուսիայի» գույները։ Ավելի ուշ Մխիթարյանը խաղացել է Անգլիայում՝ «Մանչեսթեր Յունայթեդ»-ի և «Արսենալի» կազմում, իսկ Իտալիայում՝ «Ռոմա»-ի կազմում։
Ներկայումս հայ ֆուտբոլիստը շարունակում է իր կարիերան Միլանի «Ինտեր»-ում։ Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն է:
Բաց մի թողեք
«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»
Ընտանի կենդանու մահից հետո վիշտը կարող է նույնքան երկարատև լինել, որքան սիրելի մարդու կորուստը
Բացասական ջերմաստիճանային անոմալիան ձգվում է գրեթե 7,000 կիլոմետր․ Լևոն Ազիզյան