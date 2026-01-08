«Անմիջապես կրակ բացել»․ ինչպես են Դանիայում պատրաստվում Գրենլանդիա ԱՄՆ-ի հնարավոր ներխուժմանը

Դանիայի պաշտպանության նախարարությունը թարմացրել է հրահանգը, որը պարտավորեցնում է զինվորականներին «անմիջապես կրակ բացել» ներխուժման դեպքում, հաղորդել է Berlingske թերթը։
Այս տեղեկատվությունը տարածվում է ԱՄՆ Թրամփի վարչակազմի՝ Գրենլանդիան «ձեռք բերելու» մտադրությունների ֆոնին։ Կղզու արտաքին քաղաքականությունն ու պաշտպանությունը Դանիայի իրավասության ներքո են։
Ինչպես նշել է թերթը, 1952 թվականի թագավորական հրամանագրի համաձայն՝ Դանիայի զինվորականները նման դեպքում պետք է հակահարձակման անցնեն՝ առանց սպասելու կամ ավագ հրամանատարությունից հրաման խնդրելու։ Դանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ այս փաստաթուղթը «մնում է ուժի մեջ»։
Եվրոպացիները կարևոր բանակցություններ են վարում այն մասին, թե ինչպես արձագանքել Գրենլանդիայի վրա ԱՄՆ-ի հարձակմանը։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր Politico-ն, ԵՄ երկրները պատրաստում են «զսպման ծրագիր» այս հնարավորության համար՝ հղում անելով «ուղիղ բախման» հնարավորությանը։
Անցյալ շաբաթ՝ Վենեսուելայում ռազմական գործողության ֆոնին, Թրամփը կրկին հայտարարել էր, որ Գրենլանդիան «բացարձակապես կարևոր է» Միացյալ Նահանգների համար։ Նա նշել էր, որ կղզին «շրջապատված է ռուսական և չինական նավերով»։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն չորեքշաբթի օրը հայտարարել էր դանիացի պաշտոնյաների հետ հաջորդ շաբաթ հանդիպելու ծրագրերի մասին՝ Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի վարչակազմի հետաքրքրությունը քննարկելու համար։
Բաց մի թողեք
Իրանը պատրաստ է նոր պատերազմին․ Արաղչի
Վենեսուելայի ինքնիշխանությունը քննարկման ենթակա չէ, և Ֆրանսիան պետք է վերազինվի
Թրամփը հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծի առաջխաղացմանը