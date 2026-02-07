07/02/2026

Անսպասելիորեն կյանքից հեռացել է մեր դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Ազատ Հակոբյանը․ Լուսանկար

07/02/2026

Մեծ ցավով տեղեկացնում ենք, որ անսպասելիորեն կյանքից հեռացել է մեր դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Ազատ Հակոբյանը:

Դպրոցի ողջ համայնքը խորապես վշտացած է այս անդառնալի կորստով։ Մեր անկեղծ ցավակցությունն ենք հայտնում ընտանիքին, հարազատներին և ընկերներին։ Կիսում ենք նրանց անամոք ցավը և աղոթում, որ Աստված ուժ ու համբերություն պարգևի նրանց։

Մեր հիշողություններում Ազատը միշտ կմնա որպես լուսավոր, կենսախինդ և բարի պատանի: Նրա բացակայությունը մեծ կորուստ է բոլորիս համար:

Հոգեհանգիստը տեղի կունենա վաղը՝ ժամը 17:00-ին, Արմավիրի Գորկու փողոցի սգո սրահում («Լեման» սրահի հարևանությամբ):

Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց

