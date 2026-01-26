Աշտարակի մեծ կամրջի վրա բեռնատար է այրվել

Հունվարի 26-ին՝ ժամը 14:45-ին, Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Աշտարակ քաղաքի մեծ կամրջի վրա այրվում է բեռնատար։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 20-րդ կմ-ին այրվում է «MAN» մակնիշի բեռնատարի խցիկը․ տուժածներ չկան։
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 15։02-ին, մարվել՝ 15։35ին։ Այրվել է բեռնատարի խցիկը։
