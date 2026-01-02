Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը. Կրթություն, բանակ, եկեղեցի … ո՞րն է հաջորդը

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը` երկրի էներգահամակարգը։
Մի քանի սանտիմետր ձյուն և բոլշևիզմի զոհ դարձած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 3֊րդ օրն է չեն կարողանում վերականգնել տասնյակ բնակավայրերի էլեկտրամատակարարումը։ Ամանորի տոներին շատերը զրկված են հոսանքից:
Այս պահին հոսանքազրկված է 62 փոքր ու մեծ քաղաք։ Ձմեռը նոր է սկսվում և հայտնի չէ թե առջևում ինչ է սպասվում: Անձրևից քաղաքը հեղեղվում է, ձյունից հոսանքն է անջատվում, համատարած ջրամատակարարման խափանումներ են, մերկասառույցն ու ձյունը ճանապարհներին մաքրող չկա:
Կրթություն, բանակ, եկեղեցի, էներգահամակարգ … ո՞րն է հաջորդը։
Ռաֆայել Մուրադյան
