02/01/2026

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը. Կրթություն, բանակ, եկեղեցի … ո՞րն է հաջորդը

infomitk@gmail.com 02/01/2026 1 min read

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը` երկրի էներգահամակարգը։

Մի քանի սանտիմետր ձյուն և բոլշևիզմի զոհ դարձած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 3֊րդ օրն է չեն կարողանում վերականգնել տասնյակ բնակավայրերի էլեկտրամատակարարումը։ Ամանորի տոներին շատերը զրկված են հոսանքից:

Այս պահին հոսանքազրկված է 62 փոքր ու մեծ քաղաք։ Ձմեռը նոր է սկսվում և հայտնի չէ թե առջևում ինչ է սպասվում: Անձրևից քաղաքը հեղեղվում է, ձյունից հոսանքն է անջատվում, համատարած ջրամատակարարման խափանումներ են, մերկասառույցն ու ձյունը ճանապարհներին մաքրող չկա:

Կրթություն, բանակ, եկեղեցի, էներգահամակարգ … ո՞րն է հաջորդը։

Ռաֆայել Մուրադյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանափոխությունն Իրանում կփրկի Հայաստանը ռսաթրքական կլանումից․ Տիգրան Խզմալյան

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

100 պետություն (ցանկը կցվում է) դարձել են անկախ` չունենալով անվտանգության երաշխավոր

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2026-ին մարտական ենք տրամադրված. Հայկ Մարության․ Լուսանկար

02/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահան Թեքեյանի և Լյուսիի «լռության սիրո երգը»․ Պատմվածք

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական պատմություններով հայտնի «Չաղ Ռուստամի» հայրը մաhացել է, մարմինի վրա հայտնաբերվել է կրակnցի 3 հետք

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկյան բազաները կդառնան օրինական թիրախներ Վաշինգտոնի միջամտության դեպքում․ հայտարարություն Իրանից

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը. Կրթություն, բանակ, եկեղեցի … ո՞րն է հաջորդը

02/01/2026 infomitk@gmail.com