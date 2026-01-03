03/01/2026

Առանց Թուրքիայի ներգրավվածության իսրայելա-պաղեստինյան կարգավորումն անհնար է»

infomitk@gmail.com 03/01/2026 1 min read

Շուրջ 520 հազար մարդ անցած տարվա վերջին օրը Ստամբուլի Ղալաթիա կամրջին և հարակից տարածքներով Պաղեստինի հետ համերաշխության ցույց է կազմակերպել:

Այդ մասին հայտնել և «թռչնի թռիչքի բարձրությունից» արված տեսանյութեր է հրապարակել պետական «Անադոլու» գործակալությունը:

Նույն օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ հետ իր դաստակերտում հյուրընկալել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուին և նրա տիկնոջը:

Իսրայելական լրատվամիջոցները գրում են, որ հրեական պետության ոչ մի վարչապետ, ինչպես նաև՝ Նաթանյահուն, մինչ այդ նման պատվի և ջերմ ընդունելության չի արժանացել:

Այդուհանդերձ, որևէ հավաստի տեղեկություն չկա, որ Թրամփ-Նաթանյահու բանակցությունների արդյունքները «համապատասխանում են իսրայելական հանրության ակնկալիքներին»:

Նաթանյահուի կառավարության աղբյուրները մամուլին տեղեկացրել են, որ ԱՄՆ մեկնելու նախօրեին նա «ռազմական կաբինետի» նիստ է գումարել և նախանշել, որ Գազայում Թուրքիայի «ռազմական ներկայությունը կարմիր գիծ է, որ երբեք և ոչ մի պայմանով չի խախտվի»:

Իսրայելցի մեկնաբանները, սակայն, կայուն տպավորություն ունեն, որ Գազայում հրադադարի ամրապնդումը և ձեռք բերված համաձայնությունների երկրորդ փուլին անցումը Միացյալ Նահանգների նախագահի համար «չափազանց կարեւոր է, ուստի նա կարող է համաձայնել այնտեղ Թուրքիայի ռազմական ներկայությանը»:

Իրական այլ տարբերակ, որ թույլ կտար «հնազանդեցնել» պաղեստինյան ՀԱՄԱՍ խմբավորմանը, կարծես թե, գոնե այս փուլում չկա: Արաբական երկրները մերժում են «Միջազգային կայունացնող ուժեր» կազմավորելու առաջարկությունը՝ պատճառաբանելով, որ չեն կարող ՀԱՄԱՍ-ի դեմ ուժ կիրառել, եթե խմբավորումը զենքը ցած չդնի:

Իսրայելի կառավարությունը Գազայում թուրքական և ՀԱՄԱՍ-ի ռազմական ներկայության միջև էական տարբերություն չի տեսնում:

Ստամբուլի բազմամարդ ակցիան, անշուշտ, իշխանությունների նախաձեռնությունն է: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ղալաթիայի կամրջից ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահին, միջազգային հանրությանը և վերահաստատել, որ Պաղեստինի անկախ պետության հռչակումը մնում է իր արտաքին և տարածաշրջանային քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը:

Իսրայելում խորհրդարանական ընտրությունների տարի է սկսվել: Երուսաղեմի փորձագիտական շրջանակները հավանական են համարում, որ Նաթանյահուն «կցրի խորհրդարանը և կնշանակի արտահերթ ընտրություններ», եթե Միացյալ Նահանգները պնդի, որ առանց Թուրքիայի ներգրավվածության իսրայելա-պաղեստինյան կարգավորումն անհնար է»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի ժողովուրդը կբաժանի Թրամփին ու Պուտինին, երկրում ապստամբություն է

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ԿՀՎ-ն փորձում է նախագահ Թրամփի քաղաքական դիրքորոշմանը ներազդել

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարգալույծի «Նռնօրհնեքին» քաղաքացիները դուրս են եկել եկեղեցուց․ Մանրամասներ միջադեպից․ Լուսանկարներ

02/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրենյանն աննախադեպ լուր է հայտնել․ Տեսանյութ

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր տարին նոր ապօրինություններով․ Սուրենյանց

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան կհետաքննի Գրոկի կողմից մերկացած կանանց դիփֆեյքերը

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ավստրիան, Հունգարիան, Իտալիան և Լեհաստանը հեռացնել ԵՄ-ից

03/01/2026 infomitk@gmail.com