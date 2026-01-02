Առատ ձյան տեղումների հետևանքով հոսանքազրկված են բազմաթիվ բնակավայրեր

Եղանակային անբարենպաստ պայմանների՝ առատ ձյան տեղումների հետևանքով հոսանքազրկված են հետևյալ բնակավայրերը․
Վայոց ձորի մարզ
• գ. Ելփին
• գ. Շաղափ
• գ. Ողջաբերդ
• գ. Վերին Կարմիրաղբյուր
• գ. Գլաձոր
• գ. Վերնաշեն
• գ. Բերքանուշ
• գ. Մալիշկա
• ք. Եղեգնաձոր
Կոտայքի մարզ
• գ. Ջրվեժ
• գ. Պտղնի
• գ. Գառնի
• գ. Զորավան
• ք. Եղվարդ
• գ. Նոր Արտամետ
• գ. Մեղրահովիտ
• գ. Տանձուտ
• գ. Նոր Արտագերս
Տավուշի մարզ
• գ. Նորաշեն
• գ. Մովսես
• ք. Բերդ
• գ. Պառավաքար
• գ. Վարագավան
• գ. Կոթի
• գ. Ոսկևան
• գ. Բարեկամավան
• գ. Հաղարծին
• գ. Հովք
• գ. Գոշ
• ք. Դիլիջան
Արարատի մարզ
• ք. Մասիս
• գ. Բաղրամյան (Արտաշատի շրջան)
• գ. Բուրաստա
• գ. Դալար
• ք. Արտաշատ
• գ. Ազատավան
• գ. Մրգավան
• գ. Արաքսավան
• գ. Դիմիտրով
• գ. Սայաթ-Նովա
• գ. Ջանֆիդա
• գ. Փշատավան
Արագածոտնի մարզ
• գ. Կաթնաղբյուր (Թալինի շրջան)
• գ. Աշնակ
• գ. Վերին Սասնաշեն
• գ. Դավթաշեն
• գ. Սարալանջ (Նաիրիի շրջան)
• գ. Արագյուղ
• գ. Բուժական
Շիրակի մարզ
• գ. Ախուրյան
• գ. Կամո
• գ. Շիրակամուտ
• գ. Սարալանջ (Սպիտակի շրջան)
• գ. Մեծ Պարնի
Վերոնշյալ բոլոր բնակավայրերում էլեկտրամատակարարումը կվերականգնվի առաջիկա 3 ժամվա ընթացքում:
Ինչպես նաև Այրում 35կՎ ՕԳ (օդային գծի) երկու մետաղական հենարանների վնասման հետևանքով հուսանքազրկված են հետևյալ հասցեները.
Լոռու մարզ՝
ք.Ախթալա
գ. Քարկոպ
գ. Ճոճկան
գ. Մեծ Այրում, Փոքր Այրում
գ. Շամլուղ
գ. Թեղուտ:
Այս պահին բոլոր հասցեներում ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վերականգման ուղղությամբ։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր / Electric Networks of Armenia
Բաց մի թողեք
ՀԷՑ-ի դեմ ներկայացվել է ավելի քան 40 բողոք․ «Հանրային հսկող»
Խոշոր հրդեհ Երևանում, բարձրահարկ շենքի 7-րդ հարկից ծխահարված տատիկին իջեցրել են փրկարարները․ Լուսանկար
Երեւանում` բարձրահարկ շենքի բակում, հայտնաբերվել է կնոջ մարմին