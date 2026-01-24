24/01/2026

Ի՞նչ ասել է «բոլորին դեմ», սա է մեր եղած քաղաքական դաշտում առկա ներկապնակը

infomitk@gmail.com 24/01/2026 1 min read

Գրեթե բոլոր ընտրություններից առաջ, այս անգամ՝ ևս, ակտիվանում են խոսակցությունները «բոլորին դեմ եմ» թեզի շուրջ:

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Ընդ որում, նշենք, որ խոսքը համանուն նախաձեռնության (կուսակցության) մասին չէ, որը գուցե և խորքում լավ նպատակներ ունի: Խոսքը բուն մտայնության, հասարակության շրջանում «բոլորին դեմ»-ի մտածելակերպի ակտիվ տարածման մասին է:

Սակայն բանն այն է, որ այդպիսի մոտեցումն ինքնին նշանակում է… թելել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանապահության կծիկը: Սա արձանագրում են նաև բազմաթիվ փորձագետներ: Չենք ասում, թե անպայման նպատակը դա է: Բայց, կամա թե ակամա, դա ձեռնտու է բացառապես գործող իշխանությանը: Ինչո՞ւ:

Առաջինը՝ այն պատճառով, որ բոլորին մերժելու գաղափարը ենթադրում է նպաստել քվեարկությանը ընտրողների պասիվ մասնակցությանը: Իսկ դա, միարժեքորեն, ձեռնտու է իշխանություններին, որովհետև որքան քիչ մասնակցեն ընտրողները, այնքան լավ՝ իշխանության համար:

Պասիվ կամ ցածր մասնակցության պարագայում իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսով «բերման ենթարկվողների» քանակը դառնում է վճռորոշ: Մինչդեռ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված առանցքային խնդիրներից մեկը պասիվների ակտիվացումն ու մոտիվացնելն է, քվեարկությանը մեր հայրենակիցների հնարավորինս ակտիվ ու բարձր մասնակցության հասնելը:

Երկրորդը՝ ի՞նչ ասել է «բոլորին դեմ»: Հիմա սա է մեր եղած քաղաքական դաշտում առկա ներկապնակը: Է՛հ, այդ փռվածքի մեջ եթե չեք գտնում ձեր սրտով ուժ, ապա գտեք համախոհների և ձևավորեք ձերը: «Դրսից» չեն գալու և «փրկեն» մեզ:

Եվ հետո, մեղմ ասած՝ տարօրինակ է «բոլորին դեմ» լինել մի իրավիճակում, երբ դեռ նույնիսկ հստակեցված չէ, թե այդ «բոլորի» շարքում կոնկրետ ովքեր են, ինչ ուժեր, քանիսն են և այլն:

