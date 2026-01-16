16/01/2026

Ավարտվել է Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց և կանանց առաջնությունների 3-րդ խաղափուլը. կա միանձնյա առաջատար

infomitk@gmail.com 16/01/2026 1 min read

Ավարտվել է Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց 86-րդ և կանանց 81-րդ առաջնությունների 3-րդ խաղափուլը:

Ինչպես հայտնել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան, տղամարդկանց առաջնությունում այսօր հաղթանակ են տարել Զավեն Անդրիասյանը և Արթուր Դավթյանը:

Էմին Օհանյան-Սարգիս Սարգսյան, Մանուէլ Պետրոսյան-Կարեն Գրիգորյան և Մամիկոն Ղարիբյան-Տիգրան Հարությունյան խաղերն ավարտվել են ոչ-ոքի արդյունքով:

3-րդ խաղափուլից հետո արդեն կա միանձնյա առաջատար․ Զավեն Անդրիասյանն է, ով ունի 2.5 միավոր։

Մանուէլ Պետրոսյանը, Արթուր Դավթյանը և Էմին Օհանյանը ունեն 2 միավոր:

Կանանց առաջնությունում հաղթանակ են տարել Սոնա Կրկյաշարյանը, Անի Ավետիսյանը, Անահիտ Մկրտչյանը և Աստղիկ Հակոբյանը:

Միակ ոչ-ոքին գրանցվել է Նվարդ Հայրապետյան-Լիլիթ Կասինյան խաղում:

3-րդ խաղափուլից հետո առաջատարներն են Աստղիկ Հակոբյանը և Անահիտ Մկրտչյանը, ովքեր ունեն 3 միավոր:

Անի Ավետիսյանը ունի 2.5 միավոր, իսկ Սոնա Կրկյաշարյանը՝ 2 միավոր:

4-րդ խաղափուլը կմեկնարկի վաղը՝ հունվարի 16-ին՝ ժամը 15:00-ին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրանցից էր, ովքեր չեն ձգտում երևալ, բայց մնում են հիշողության մեջ՝ իրենց ներկայությամբ, վարքով ․․․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրբ Գեղարդն ու իր առաքելությունը. Ամեն անգամ ի ցույց է դրել իր հրաշագործ զորությունն ու համաճարակներն ընկրկել են

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարք, որը դատապարտելի է բարոյապես եւ ենթակա է քրեական պատասխանատվության

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրանցից էր, ովքեր չեն ձգտում երևալ, բայց մնում են հիշողության մեջ՝ իրենց ներկայությամբ, վարքով ․․․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 8 անդամ պետությունների պաշտպանության ոլորտում 38 միլիարդ եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրի մասին

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կպահպանի Արկտիկական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆոն դեր Լեյենը

16/01/2026 infomitk@gmail.com