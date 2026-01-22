22/01/2026

Ավտոկռունկը շինարարական աշխատանքեր իրականացնելիս կողաշրջվել է․ կա զոհ

infomitk@gmail.com 22/01/2026 1 min read

Հունվարի 21-ին՝ ժամը 18։21-ին, Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ռինդ գյուղի սկզբնամասում գտնվող տներից մեկի բակում ավտոկռունկը կողաշրջվել է, կա արգելափակված քաղաքացի․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։

Այս մասին հայտնում է ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ գյուղի առաջին փողոցի տներից մեկի բակում «MAZ» մակնիշի ավտոկռունկը շինարարական աշխատանքեր իրականացնելիս կողաշրջվել է․ կա զոհ։

Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոկռունկը, հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ խցիկից դուրս են բերել վարորդի դին և մոտեցրել դի տեղափոխող ավտոմեքենային։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դիլիջանի 2-րդ ոլորանում ձյուն մաքրող ավտոմեքենան կողաշրջվել է. Լուսանկար

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթաշենի կամրջի վրա, երկու ավտոպատահարի հետևանքով ավելի քան 1,5 ժամ երթևեկությունը վերածվել էր «աջափսանդալի»․ Լուսանկար

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանեք 17 համարը երթուղուց, քաղաքացիները դժգոհում են տրանսպորտից

19/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը 2026 թվականին աշխարհում մարդասիրական աջակցության համար կհատկացնի 1.9 միլիարդ եվրո

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալություններ Բեռլինում և Բրանդենբուրգում, ոստիկանությունը թիրախավորում է ռուսամետ ցանցերը

22/01/2026 infomitk@gmail.com