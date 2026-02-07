Արագ գործելու արվեստը․ ԱՄՆ-ի կողմից տրոլինգից չվախենալով, ԵՄ-ն այս շաբաթ առաջ շարժվեց իր գործարքների կնքման արշավով՝ այս անգամ դիմելով Ավստրալիային
Խոշոր առևտրային համաձայնագրերի կնքման վերաբերյալ մեծ ոգևորությունից հետո, ԵՄ-ին հիշեցրին, թե ով է իրական գործարքների միջնորդը, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի օրը հայտարարեց ԱՄՆ-Հնդկաստանի հետ անսպասելի առևտրային համաձայնագրի մասին: Համաձայնագիրը ներառում էր Հնդկաստանի կողմից 500 միլիարդ դոլարի ամերիկյան արտադրանք գնելու պարտավորություն:
ԱՄՆ պաշտոնյաները, կարծես, ավելի ոգևորված էին բանակցությունների արագությամբ՝ Թրամփի և Մոդիի միջև ընդամենը մեկ հեռախոսազրույցով, ԵՄ-ի հետ համաձայնագրի գրեթե երկու տասնամյակի համեմատ, քան իրական պայմաններով:
Ինչպես նշում է Թոմաս Մոլլեր-Նիլսենը, Թրամփի գովեստի արժանացած համաձայնագիրը ոչ այլ ինչ է, քան վերադարձ ԱՄՆ-Հնդկաստան առևտրային հարաբերություններին, որոնք կային անցյալ տարվա ապրիլին նրա կողմից սահմանված «Ազատագրման օրվա» մաքսատուրքերից առաջ։
Ավելին, կասկածներ են առաջացել Թրամփի համաձայնագրի հիմնական տարրերի, մասնավորապես՝ նրա այն հայտարարության վերաբերյալ, որ Հնդկաստանը կդադարի ռուսական նավթ գնել։
Պայմանագրեր կնքելու իր նորահայտ տաղանդից չվախենալով՝ ԵՄ-ն առաջ է շարժվում Ավստրալիայի հետ առևտրային բանակցություններում՝ հույս ունենալով առաջիկա շաբաթներին կնքել տարվա երրորդ նմանատիպ համաձայնագիրը։
Կանբերայի և Բրյուսելի միջև առևտրային գործընկերություն կնքելու նախորդ քննարկումները ձախողվել էին ավստրալական մսի արտահանման շուրջ առկա անհամաձայնությունների պատճառով։ Նորացված ջանքերը նպատակ ունեն հաղթահարել այս մշտական խոչընդոտները։
Միևնույն ժամանակ, երկարատև պայմանագրերը փորձարկվում են բազմաբևեռ աշխարհաքաղաքական միջավայրում։ Այս շաբաթ լրացավ Ռուսաստան-ԱՄՆ «Նոր սկիզբ» պայմանագրի ժամկետը, որը աշխարհի երկու միջուկային գերտերություններին թույլ չէր տալիս ընդլայնել իրենց միջուկային զինանոցները։
Այն բացում է դուռը դեպի միջուկային տարածման նոր դարաշրջան, չնայած հինգշաբթի օրը հայտարարվեց երկու երկրների միջև նոր ռազմական երկխոսության մասին։
Վերջապես, Euractiv-ը ներկայացրեց իր վերջին տեղեկագիրը՝ «Կարմիր թել»: Շաբաթաթերթը կներկայացնի քաղաքականության խմբագիր Քրիստինա Չժաոյի փորձը, ով օգտագործում է Ասիային կենտրոնացած լրատվական խմբագրությունների փորձը:
Առաջին համարը խորությամբ անդրադարձել է Պեկինի երկարաժամկետ մոտեցմանը տրանսատլանտյան լարվածության նկատմամբ:
