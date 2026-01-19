Արամ Ղազարյանը՝ ՓԾ տնօրեն, Կամո Ցուցուլյանը՝ ոստիկանության պետ

ՀՀ վարչապետի որոշումներով՝ Արամ Ղազարյանն ազատվել է ոստիկանության պետ-ներքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից և նշանակվել Փրկարար ծառայության տնօրեն-ներքին գործերի նախարարի տեղակալ:
Կամո Ցուցուլյանն ազատվել է Փրկարար ծառայության տնօրեն-ներքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից և նշանակվել ոստիկանության պետ-ներքին գործերի նախարարի տեղակալ:
Արամ Ղազարյանը ՆԳ նախարարի տեղակալ-ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվել էր 2025 թվականի հունիսի 3-ին: Մինչ այդ նա զբաղեցնում էր Լոռու մարզպետի պաշտոնը:
Կամո Ցուցուլյանը Փրկարար ծառայության տնօրեն-ներքին գործերի նախարարի տեղակալ է նշանակվել 2023 թվականի հունվարի 9-ին, 2024-ին՝ վարչապետի որոշմամբ՝ նույն պաշտոնում վերանշանակվել է: Մինչ այդ նա ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնակատարն էր:
