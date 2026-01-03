Արայիկ Հարությունյանը կոչ է անում անջատել ավելորդ «լույսերը»։
«Երբ փոքր էի, հիշում եմ՝ տատս միշտ ասում էր՝ «ավելորդ լույսերն անջատեք», ինչը նշանակում էր, որ եթե կարիքը չկա, անջատեք սենյակների «լյուստռաները», հեռուստացույցը, էլեկտրական այլ սարքերը:
Ինչո՞ւ սա հիշեցի: Երբ սաստիկ ցրտեր են հաստատվում, իսկ առաջիկա օրերին այդպես է լինելու, ավելանում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը, հետևաբար, ճնշումը համակարգի վրա ավելանում է: Որպես պատասխանատու քաղաքացիներ՝ եկեք օգնենք համակարգին, անջատենք ավելորդ «լույսերը»»,- գրել է նա։
Բաց մի թողեք
Հայաստանն ընդգրկվել է աշխարհի՝ ճամփորդության համար ամենաապահով երկրների ցանկում. World Travel Index
2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին․ Մարագոս
Մեր հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի. Քրիստինա Քվին