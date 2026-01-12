12/01/2026

Արարատի ոստիկանները հայտնաբերել են ինքնաձիգից կրակոցներ արձակած երիտասարդին

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

Հունվարի 5-ին սոցիալական ցանցում տեսահոլովակ էր շրջանառվել, որտեղ մի երիտասարդ ինքնաձիգից օդ կրակոցներ է արձակում:

Քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են երիտասարդի ինքնությունը: Պարզվել է, որ Վեդի քաղաքի բնակիչ 19-ամյա երիտասարդը դեկտեմբերի 31-ին՝ ժամը 23.30-ի սահմաններում, իր պապի՝ Վեդիի Արցախի փողոցում գտնվող տան բակում նրա անվամբ հաշվառված «Սայգա» տեսակի ինքնաձիգից օդ կրակոցներ է արձակել:

Երիտասարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է Քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչություն։

Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին:

ՆԳՆ ոստիկանություն

