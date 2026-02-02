Արդյո՞ք Թրամփը ցանկանում է Գերմանիայի ոսկին. ԱՄՆ ձուլակտորների պաշարների անվտանգությունը

Գերմանիան ԱՄՆ-ում պահում է 1236 տոննա ոսկի։ Որոշ քաղաքական գործիչներ ցանկանում են վերադարձնել այդ պաշարները, բայց նման քայլը կարող է ռիսկային լինել։
Քանի որ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է իր սադրիչ քաղաքականությունը, Եվրոպայի վստահությունը ԱՄՆ կառավարության նկատմամբ մարում է։
Մաքսատուրքերի սպառնալիքների և Գրենլանդիան նվաճելու խոստումների ֆոնին, Եվրոպայի քաղաքացիներն ու քաղաքական գործիչները անհանգիստ են՝ կասկածի տակ դնելով երկարատև դաշինքը։
ԵՄ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Մարի-Ագնես Ստրակ-Ցիմերմանը (FDP) պնդում է, որ ունի պատասխան, որը «ոսկու իր քաշն է արժենում»։ Այս դեպքում արտահայտությունն ավելի շատ բառացի է, քան փոխաբերական։
ԱՄՆ-ի պահոցներում պահվում է մոտ 1236 տոննա գերմանական ոսկի, որի արժեքը գերազանցում է 100 միլիարդ եվրոն։ Ստրակ-Ցիմերմանը հայտարարել է, որ Թրամփի վերջին քաղաքական մանևրների պատճառով այլևս արդարացված չէ դրանք թողնել։ Սա վերստին բորբոքել է բուռն բանավեճ՝ վերադարձնե՞լ, թե՞ չվերադարձնել։
Ոսկին Գերմանիա վերադարձնելու պահանջը վաղուց է շրջանառվում, որոշ հարցումներ ցույց են տալիս, որ շատ քաղաքացիներ կողմ են այդ քայլին։ Նմանատիպ բանավեճեր են տեղի ունենում նաև Իտալիայում, որն աշխարհում երրորդ ամենամեծ ոսկու պաշարն ունի ԱՄՆ-ից և Գերմանիայից հետո։
Ինչո՞ւ է Գերմանիան ոսկի պահում ԱՄՆ-ում
Գերմանիայի ոսկու պաշարները կազմում են մոտ 3350 տոննա։ Դրա մոտ 36.6%-ը գտնվում է ԱՄՆ-ում՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Բրետոն Վուդսի ֆիքսված փոխարժեքների համակարգի ժառանգություն։
«Այդ ժամանակ բոլոր փոխարժեքները կապված էին դոլարի հետ, իսկ դոլարը՝ ոսկու», – Euronews-ին ասել է Գերմանական տնտեսական ինստիտուտի (IW) դրամավարկային քաղաքականության և ֆինանսական շուկաների ավագ տնտեսագետ դոկտոր Դեմարին։
«Գերմանիան ԱՄՆ-ի հետ մեծ արտահանման ավելցուկներ ուներ, ուստի մենք շատ դոլարներ կուտակեցինք։ Փոխարժեքները կայուն պահելու համար մենք այդ դոլարները փոխանակեցինք ոսկու հետ։ Ահա թե ինչպես են կուտակվել այդ պաշարները»։
Սառը պատերազմի ժամանակ ոսկի պահելը նաև գործնական էր արտասահմանում, քանի որ ԱՄՆ-ն համարվում էր անվտանգ վայր Խորհրդային Միության հետ հակամարտության դեպքում: Տարիների ընթացքում ոսկու մի մասը վերադարձվել է: Մինչև 2017 թվականը Նյու Յորքից վերադարձվել է 300 տոննա, Փարիզից՝ 380 տոննա և Լոնդոնից՝ 900 տոննա։
Սա Բունդեսբանկի 2013 թվականին հրապարակված ծրագրի մի մասն էր, որի նպատակն էր Գերմանիայի ոսկու պաշարների կեսը Գերմանիայում պահել 2020 թվականից սկսած։
Ոսկու գանձի ներմուծումը. Որո՞նք են ռիսկերը
Շտրակ-Ցիմերմանը և այլ քաղաքական գործիչներ ու տնտեսագետներ Թրամփի անկանխատեսելի առևտրային և արտաքին քաղաքականությունը նշում են որպես ոսկին ԱՄՆ-ից դուրս բերելու պատճառ։
«Իհարկե, միշտ կա որոշակի ռիսկ, երբ ակտիվներ եք պահում արտասահմանում», – ասաց Դեմարին: Օրինակ, պահեստավորման ռիսկ կա, եթե տեղի է ունենում ներխուժում: Բայց այս ռիսկը գոյություն ունի՝ անկախ նրանից, թե ոսկին պահվում է արտասահմանում, թե Գերմանիայում։
«Մեկ այլ հնարավոր սցենար է, որ ԱՄՆ կառավարությունը, սահմանափակ արժութային պահուստների պատճառով, կարող է կանխել ոսկու տեղափոխումը», – բացատրեց նա։
Ոսկու պաշարների անվտանգությունն ապահովելու համար Բունդեսբանկը նախկինում ստիպված է եղել հաճախակի այցելել Նյու Յորք՝ գույքագրման համար։
«Խելամիտ է այս ոսկին թողնել ԱՄՆ-ում, եթե այստեղ բանկային ճգնաժամ լինի և անհրաժեշտ լինի դոլարներ ձեռք բերել», – ասաց Դեմարին։
Ոսկու վերադարձը կարող է ոչ միայն լոգիստիկորեն բարդ լինել, այլև ռիսկային
«Ոսկին պետք է զրահապատ մեքենաներով տեղափոխվի նավի վրա, որը նույնպես պետք է պահպանվի, ապա անվտանգության ներքո վերադառնա Ֆրանկֆուրտ», – ավելացրեց Դեմարին։ «Կարող են լինել կողոպուտներ, նավը կարող է խորտակվել, կամ բեռը կարող է առգրավվել»։
Շտրակ – Ցիմերմանի պահանջը մաքուր պոպուլիզմ է՞
Շտրակ-Ցիմերմանի պահանջը մաքուր խորհրդանշական քաղաքականություն է՞։ «Կարծում եմ՝ այո», – ասաց տնտեսագետը։ «Հնարավոր է՝ դա քաղաքական քայլ էր՝ ի պատասխան սակագնային սպառնալիքների՝ ասելով. «Մենք հիմա վերադարձնում ենք մեր ոսկին»»։
Տնտեսագետի խոսքով՝ հնարավոր է նաև, որ Ստրակ-Ցիմերմանը գնահատել է այս ոսկու արժեքի մեծությունը մի փոքր ավելի մեծ, քան իրականում է։ Ամեն դեպքում, ոսկին ներկայումս անվտանգ է Նյու Յորքում, նույնիսկ եթե Թրամփը ցանկանար այն օգտագործել Գերմանիայի վրա ճնշում գործադրելու համար։
«Դաշնային պահուստային համակարգը իրականում անկախ է իր դրամավարկային քաղաքականության մեջ։ ԱՄՆ կառավարությունը չի կարող պարզապես միջամտել։ Նրանք նախ պետք է փոխեն օրենքները», – բացատրեց դոկտոր Դեմարին։
Նույնիսկ ամենավատ դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն հրաժարվի ոսկին վերադարձնել, դեռևս կլինի դատարան դիմելու և դրա վերադարձը պարտադրելու կամ դոլարով փոխհատուցում ստանալու տարբերակ, ասաց Դեմարին։
«Դուք պետք է կշռադատեք դրական և բացասական կողմերը, և ես կասեի, որ ոսկին ԱՄՆ-ում թողնելու առավելությունները գերազանցում են թերությունները», – ասաց նա:
