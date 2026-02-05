Արդյո՞ք կա որևէ երկիր, որի ռազմաքաղաքական ղեկավարները գտնվեն գերության մեջ, երկրի զգալի տարածքները օկուպացված լինի, տվյալ երկրները խաղաղություն հաստատեն միմյանց հետ

Այսօր Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների և մյուս հայ բանտարկալների դեմ շինծու մեղադրանքների գործով «դատավարությունը», որի շրջանակում արդեն ընթերցվում են հայ գերիների «դատավճիռները»։
Արցախի ԱԺ նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը և Արցախի ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի վաղ՝ ցմահ ազատազրկման էին դատապարտվել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը․ ՊԲ նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը և Արցախի ՊԲ հրամանատրի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը եւ միայն Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի հանդեպ է Բաքվի «հումանիստական» դատարանը 20 տարվա ազատազրկում սահմանել՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքը։
Դավիթ Մանուկյանի եղբորը` դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին «Հրապարակը» հարցրեց` ինչպե՞ս է ստացվում, որ երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Աբու Դաբիում խաղաղության մրցանակ են ստանում, իսկ այսօր Բաքվի դտարանում հայ ռազմագերիները դատապարտվում են ցմահ ազատազրկման: Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց.
«Քիչ առաջ ես հանդիպման էի ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ: 40-ից ավելի ուսանող էր ներկա հանդիպմանը: Հանդիպման սկզբում ապագա դիվանագետներին հարց տվեցի. արդյո՞ք աշխարհում կա որևէ երկիր, որի ռազմաքաղաքական ղեկավարները գտնվեն գերության մեջ, իսկ երկրի զգալի տարածքները օկուպացված լինի այլ երկրի կողմից և միևնույն ժամանակ հայտարարվի, որ տվյալ երկրները խաղաղություն են հաստատել միմյանց հետ: Քար լռություն տիրեց: Ես նաև առաջարկեցի նրանց, որ իրենց դիվանագետ դասախոսներին հարցնեն` կա՞ աշխարհում նման պետություն: Չի կարող աշխարհում լինել մի երկիր, որի սուվերեն տարածքները օկուպացված լինեն, որի քաղաքացիները, այդ թվում` զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ դատապարտվեն և այդ երկրի ներկայացուցիչը ատամները բաց հայտարարի, որ խաղաղություն է հաստատվել: Ինչ վերաբերում է այդ մրցանակին, ապա այն աշխարհաքաղաքական շահերով պայմանավորված գունավոր փաթեթավորված կոնֆետ է, ինչով որևէ մեկիս չեն կարող խաբել: Գերիների վերադարձի համար երկիրը պետք է տեր ունենա և այդ տերը իրեն համարի նաև զինվորականների և ռազմագերիների տերը, ինչը, ցավոք, այս իշխանության պարագայում չենք կարող տեսնել»:
Բաց մի թողեք
Այլ տարբերակ էլ չունենք. կամ կվերածնվենք, կամ կմեռնենք․ Ռուբեն Վարդանյանի ուղերձը
Զգալով, որ իր փորձառությունն ու գիտելիքները լսելի չեն, Արմեն Սարգսյանը հրաժարական տվեց․ ՀԲԸՄ
Այսօր Բաքվում 16 ռազմագերի հայերի նկատմամբ դատավճիռ է կայացվելու