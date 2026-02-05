05/02/2026

Արդյո՞ք կա որևէ երկիր, որի ռազմաքաղաքական ղեկավարները գտնվեն գերության մեջ, երկրի զգալի տարածքները օկուպացված լինի, տվյալ երկրները խաղաղություն հաստատեն միմյանց հետ

infomitk@gmail.com 05/02/2026 1 min read

Այսօր Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների և մյուս հայ բանտարկալների դեմ շինծու մեղադրանքների գործով «դատավարությունը», որի շրջանակում արդեն ընթերցվում են հայ գերիների «դատավճիռները»։

Արցախի ԱԺ նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը և Արցախի ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի վաղ՝ ցմահ ազատազրկման էին դատապարտվել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը․ ՊԲ նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը և Արցախի ՊԲ հրամանատրի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը եւ միայն Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի հանդեպ է Բաքվի «հումանիստական» դատարանը 20 տարվա ազատազրկում սահմանել՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքը։

Դավիթ Մանուկյանի եղբորը` դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին «Հրապարակը» հարցրեց` ինչպե՞ս է ստացվում, որ երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Աբու Դաբիում խաղաղության մրցանակ են ստանում, իսկ այսօր Բաքվի դտարանում հայ ռազմագերիները դատապարտվում են ցմահ ազատազրկման: Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց.

«Քիչ առաջ ես հանդիպման էի ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ: 40-ից ավելի ուսանող էր ներկա հանդիպմանը: Հանդիպման սկզբում ապագա դիվանագետներին հարց տվեցի. արդյո՞ք աշխարհում կա որևէ երկիր, որի ռազմաքաղաքական ղեկավարները գտնվեն գերության մեջ, իսկ երկրի զգալի տարածքները օկուպացված լինի այլ երկրի կողմից և միևնույն ժամանակ հայտարարվի, որ տվյալ երկրները խաղաղություն են հաստատել միմյանց հետ: Քար լռություն տիրեց: Ես նաև առաջարկեցի նրանց, որ իրենց դիվանագետ դասախոսներին հարցնեն` կա՞ աշխարհում նման պետություն: Չի կարող աշխարհում լինել մի երկիր, որի սուվերեն տարածքները օկուպացված լինեն, որի քաղաքացիները, այդ թվում` զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ դատապարտվեն և այդ երկրի ներկայացուցիչը ատամները բաց հայտարարի, որ խաղաղություն է հաստատվել: Ինչ վերաբերում է այդ մրցանակին, ապա այն աշխարհաքաղաքական շահերով պայմանավորված գունավոր փաթեթավորված կոնֆետ է, ինչով որևէ մեկիս չեն կարող խաբել: Գերիների վերադարձի համար երկիրը պետք է տեր ունենա և այդ տերը իրեն համարի նաև զինվորականների և ռազմագերիների տերը, ինչը, ցավոք, այս իշխանության պարագայում չենք կարող տեսնել»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Այլ տարբերակ էլ չունենք. կամ կվերածնվենք, կամ կմեռնենք․ Ռուբեն Վարդանյանի ուղերձը

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զգալով, որ իր փորձառությունն ու գիտելիքները լսելի չեն, Արմեն Սարգսյանը հրաժարական տվեց․ ՀԲԸՄ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Բաքվում 16 ռազմագերի հայերի նկատմամբ դատավճիռ է կայացվելու

05/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարիաննա Մուրի տողերը սուր են, ինտիմ, կրքոտ․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է․ Բանաստեղծություններ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, մասամբ խլացել է՝ մի ականջը չի լսում․ Լինդա

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դիսկոմբոբուլյատոր». Թրամփը խոսել է Մադուրոյին բռնելու համար օգտագործված գաղտնի զենքի և այլնի մասին

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, բժիշկները պայքարում են վիրավnրի կյանքի համար

05/02/2026 infomitk@gmail.com