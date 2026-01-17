Արտակարգ դեպք ավտոսպասարկման կետում, վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Լուսանկար

Հունվարի 16-ին, ժամը 14։42-ին Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փողոցում՝ բենզալցակայանի մոտակայքում, այրվում է ավտոմեքենա։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ Բաղրամյան փողոցում գտնվող ավտոտեխսպասարկման կետում այրվում է ավտոմեքենա։
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 15։15-ին, մարվել՝ 15։33-ին։ Այրվել են «Mercedes-Benz» մակնիշի ավտոմեքենայի շարժիչի հատվածը և ցուցիչների վահանակը, ջերմահարվել է ավտոտեխսպասարկման կետի գույքը՝ մասամբ։
Ավտոմեքենայի վարորդը տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։
Բաց մի թողեք
Շտապ բուժօգնության աշխատողների աշխատավարձերը կբարձրանա՞ն
Երևանում թիվ 11 երթուղու ավտոբուսը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին․ վերջինը տեղափոխվել է հիվանդանոց
Սիսիանում քաղաքացու դի է հայտնաբերվել