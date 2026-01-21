Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնում, հայտնաբերվել է կեղծ օղիների և կոնյակների շշալցման և իրացման դեպք․ Լուսանկար

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արագածոտնի մարզային վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի բնակիչ 43-ամյա Արամ Ա․-ն զբաղվում է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ՝ ձեռք է բերում տարբեր տեսակի կեղծ օղիներ, որոնք վաճառում է տարբեր անձանց և տնտեսվարողների:
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, քրեական ոստիկանների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ Արամ Ա․-ն կեղծ օղիները ձեռք է բերել Արարատի մարզի բնակիչներ 23-ամյա Արման Վ․-ից և 48-ամյա Կարեն Վ․-ից, ովքեր, ըստ նույն տեղեկությունների, տևական ժամանակ է, որ Նոր Խարբերդ գյուղի տներից մեկում իրականացնում են մեծ քանակությամբ կեղծ օղու և կոնյակի շշալցում, որոնք կնիքում են կեղծ ակցիզային դրոշմապիտակներով և շուկայականից անհամեմատ էժան իրացնում։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ հունվարի 14-ին Արամ Ա․-ն հայտնաբերվել, հանցագործություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և իր վարած «Mitsubishi» մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է Արագածոտնի մարզային քրեական վարչություն, ում անձնական խուզարկությամբ ոչինչ չի հայտնաբերվել, սակայն նա հայտնել է, որ իր վարած ավտոմեքենայում առկա է ընդհանուր մոտ 100 շիշ «Արխանգելսկայա», «Սերեբրոմ», «Ստումբրաս», «Ֆինլանդիա» և «Սենատոր» տեսակի կեղծ օղիներ, որոնք 1400-1600 դրամ գումարով ձեռք է բերել Արման Վ․-ից և Կարեն Վ․-ից, որոնք պետք է վաճառեր 2000-2500 դրամով, բացի այդ՝ իր բնակության հասցեում ևս առկա են մոտ 200 շիշ նմանատիպ կեղծ օղիներ:
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով քրեական ոստիկանների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հունվարի 14-ին Մասիս քաղաքից Արման Վ․-ն և Կարեն Վ․-ն նույնպես հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է Արագածոտնի մարզային քրեական վարչություն։
Դեպքի փաստով կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քրեական վարչություն։
