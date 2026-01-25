Արցախում մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար․ Ոսկանյան

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի թելեգրամյան գրառումը․
«Եվ այս ամբողջ թոհուբոհում մենք՝ որպես ազգ և պետություն, կարծես թե աննշան համարեցինք այն, որ Արցախում պատմության մեջ առաջին անգամ ոչ մի հայ այլևս չկա։
Կներեք, կասկած կա, որ մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար։
Հիմա կարող ենք լավ ապրել, բենզինն էլ հո էժանացել է»։
