25/01/2026

Արցախում մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար․ Ոսկանյան

infomitk@gmail.com 25/01/2026 1 min read

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի թելեգրամյան գրառումը․

«Եվ այս ամբողջ թոհուբոհում մենք՝ որպես ազգ և պետություն, կարծես թե աննշան համարեցինք այն, որ Արցախում պատմության մեջ առաջին անգամ ոչ մի հայ այլևս չկա։

Կներեք, կասկած կա, որ մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար։

Հիմա կարող ենք լավ ապրել, բենզինն էլ հո էժանացել է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գոնե այսօր հանգիստ քնիր, Պետրո՛ս. Էդմոն Մարուքյան

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հապաղելու ամեն օրը վատնում է մեր պատմական ժամանակը եւ մոտեցնում է մեզ նոր աղետի․ Խզմալյան

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է սա նշանակում մեզ պես երկրների համար. 5 գլխավոր թեզ

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գրենլանդիան ուժով բռնակցելու գաղափարից հրաժարվելու մասին Դավոսում ասել է ԱՄՆ նախագահը

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավոսը վերադարձել է, բայց այն աշխարհը, որը մի ժամանակ պաշտպանում էր, այլևս չկա

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորը ճաքեր ներսում. Սա հանկարծակի և լուրջ շրջադարձ է

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես եվրոպացիները միավորվեցին՝ Գրենլանդիան Թրամփից պաշտպանելու համար

25/01/2026 infomitk@gmail.com