Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ

Երկրները բաժանվել են երկաստիճան ԵՄ-ի ծրագրերի շուրջ: Նոր առաջարկները հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ՝ միաժամանակ սահմանափակելով որոշ որոշումների կայացման իրավունքներ, և ապագա անդամները բաժանված են։
Երկրները, որոնք տարիներ շարունակ սպասել են ԵՄ-ին միանալուն, բաժանված են Բրյուսելում մշակվող ծրագրերի շուրջ, որոնք թույլ են տալիս նրանց դառնալ անդամներ առանց սովորական լիարժեք քվեարկության իրավունքի։
Երկրները, որոնք տարիներ շարունակ սպասել են ԵՄ-ին միանալուն, բաժանված են Բրյուսելում մշակվող ծրագրերի շուրջ, որոնք թույլ են տալիս նրանց դառնալ անդամներ առանց սովորական լիարժեք քվեարկության իրավունքի։
Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների շրջանում, որոնք հերթ են կանգնել դաշինքին միանալու համար, բաժանում է առաջանում իրենց դիմումներին կից պայմանների շուրջ։ Ոմանք պնդում են, որ նրանք պետք է ստանան դաշինքի բոլոր առավելությունները, մինչդեռ մյուսները ուրախ են պարզապես սեղանի շուրջ լինելով։
Գործող անդամների մտահոգությունները մեղմելու համար, որ ավելի մեծ ԵՄ-ն կդժվարացնի միաձայն որոշումներ կայացնելը, Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է նոր անդամներին լիարժեք քվեարկության իրավունք տրամադրելու հարցը միայն այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն վերանայի իր գործունեության ձևը։
Այս ճնշումը կդժվարացնի առանձին երկրների համար իրենց վետոյի կիրառումը և կկանխի քաղաքականության խափանումը։ Ներկայումս նոր անդամները անմիջապես ստանում են լիարժեք քվեարկության իրավունք, ինչպես դա եղավ, երբ ԵՄ-ին վերջին անգամ միացած երկիրը՝ Խորվաթիան, միացավ 2013 թվականին։
Սկզբնական շրջանում սահմանափակվող լիազորությունների շարքում է նոր անդամների՝ պատժամիջոցները արգելափակելու իրավունքը, ինչպես նաև այլ հարցեր, որոնք ներկայումս պահանջում են, որ ԵՄ յուրաքանչյուր երկիր միանա դրան։ Հունգարիայի և Սլովակիայի պոպուլիստական կառավարությունների վետոյի սպառնալիքների շուրջ կողմնորոշվելը ժամանակատար է եղել առաջնորդների համար։
Լիարժեք քվեարկության իրավունք չունեցող անդամակցության հեռանկարը թեկնածու երկրների կողմից խառը արձագանքներ է առաջացնում։
Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման, որն այժմ բացել է այսպես կոչված բոլոր բանակցային կլաստերները, որոնց միջոցով պետք է աշխատի, POLITICO-ին ասել է, որ միջոցառումները «լավ գաղափար» են, և որ իր երկիրը նույնիսկ կհամաձայնվի որոշ ժամանակով Բրյուսելում սեփական հանձնակատար չունենալու հետ։
Նա ասաց, որ Ալբանիան չի ցանկանում մարտահրավեր նետել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի նման խոշոր հիմնադիր անդամների կամքին:
«Ի վերջո, կարևոր որոշումներ կայացնողներն ընտանիքի մեծահասակներն են», – ասաց նա՝ հավելելով, որ ԵՄ փոքր անդամների համար առավելություններից մեկն այն է, որ եթե մեծ երկրները «փչանան», դա նոր անդամների մեղքը չէ։
Վրաստանի վերջին ուղղակի ընտրված նախագահը, Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ասաց, որ վաղուց պաշտպանում էր նման քայլը ԵՄ պաշտոնյաների հետ քննարկումներում: Նրա դերը վերացվեց իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցության կողմից՝ Բրյուսելի կողմից դատապարտված քայլով, և անդամակցության բանակցությունները այժմ դադարեցվել են ժողովրդավարական նահանջի մասին նախազգուշացումների ֆոնին։
«Որպես փոքր երկիր՝ մեր շահագրգռվածությունն այն է, որ մենք լինենք համայնքի, ընտանիքի մաս և մաս կազմենք ԵՄ-ն կազմող ծրագրերին, և ամենևին էլ չլինենք հավասար որոշում կայացնող այն երկրների հետ, որոնք եղել են այս կազմակերպության ակունքներում և շատ ավելի հզոր են», – ասաց Զուրաբիշվիլին։ «Կարծում եմ՝ դա շատ տրամաբանական է, եթե դուք ցանկանում եք ունենալ մի կազմակերպություն, որը կարող է արդյունավետ որոշումներ կայացնել»։
Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման ասել է, որ միջոցառումները «լավ գաղափար» են, և որ իր երկիրը նույնիսկ կհամաձայնվի որոշ ժամանակով Բրյուսելում սեփական հանձնակատար չունենալու հետ։ | Լողավազանի լուսանկարը՝ Յոան Վալատի/EPA
Մոլդովան, որի անդամակցության դիմումը զույգ է Ուկրաինայի դիմումի հետ, հայտարարել է, որ ցանկանում է տեսնել առաջարկների մանրամասները։
«Մենք պատրաստ ենք ստանձնել պատասխանատվություն վաղ փուլում և կողջունենք այս քննարկումներին մասնակցելու և դրանց ձևավորմանը նպաստելու հնարավորությունը», – ասել է մոլդովացի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը ցանկացել է անանուն մնալ՝ անկեղծ խոսելու համար։ «Միևնույն ժամանակ, լիիրավ անդամակցությունը՝ հավասար իրավունքներով և ԵՄ որոշումների կայացմանը լիարժեք մասնակցությամբ, պետք է մնա հստակ և վերջնական նպատակը»։
Ուկրաինան, որը լայնածավալ բարեփոխումներ է իրականացրել անդամակցության գործընթացի շրջանակներում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բախվում է Ռուսաստանի ագրեսիային, դժկամությամբ է աջակցել այդ գաղափարին։
«Եթե մենք խոսում ենք ԵՄ անդամակցության մասին, այն պետք է լինի լիարժեք», – նոյեմբերին ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Չեռնոգորիան, անդամակցության ճանապարհին ամենաշատը առաջադիմած թեկնածու երկիրը, նույնպես պնդում է, որ անհրաժեշտ չէ վերանայել անդամակցության տրամադրման պայմանները և ակնկալում է այս տարի ավարտել ստուգման գործընթացը։
«Փաստն այն է, որ ԵՄ-ն արդեն բաղկացած էր 28 անդամ պետությունից», – ասել է Չեռնոգորիայի նախագահ Յակով Միլատովիչը։ «Եվ ներկայումս մենք ունենք 27 անդամ պետություն Brexit-ի պատճառով։ Այսպիսով, այդ առումով, եթե Չեռնոգորիան դառնա ԵՄ 28-րդ անդամ պետությունը մինչև 2028 թվականը, ապա պատասխանը [արդյոք բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա]՝ ոչ, այնպես չէ՞։ … Բայց սա անկասկած այն հարցն է, որին պետք է պատասխանեն ԵՄ առաջնորդները»։
Քվեարկության իրավունքի կրճատման վերաբերյալ ծրագիրը անցյալ տարվա վերջին ներկայացվել էր պաշտոնյաների և ԵՄ-ի կողմնակից կառավարությունների կողմից՝ կենդանություն հաղորդելու ընդլայնման գործընթացին, որը նույնպես արգելափակվում է Հունգարիայի և մի քանի այլ մայրաքաղաքների կողմից՝ մտավախություններով, որ այն կարող է անցանկալի մրցակցություն առաջացնել տեղական շուկաների համար կամ վտանգել անվտանգության շահերը: Հունգարիան բազմիցս սպառնացել է վետո դնել Ուկրաինայի ԵՄ-ին միանալու վրա։
ԵՄ ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը POLITICO-ին ասել է, որ կոնկրետ առաջարկներ կներկայացվեն «փետրվարին կամ մարտին»։
Նա հավելել է, որ «բոլորովին նոր տարր» է առաջացնում նոր հրատապության զգացում. «Մենք ունենք արտաքին ապակառուցողական ուժեր, որոնք կցանկանային տեսնել մեր ձախողումը. նրանք աշխատում են մեր թեկնածու երկրների դեմ, բայց մենք ենք հիմնական թիրախը»։
Ծրագիրը պետք է մանրամասն մշակվի Հանձնաժողովի կողմից, նախքան ազգային առաջնորդներին ներկայացվելը և, հավանաբար, քննարկվելը Եվրոպական խորհրդի ապագա գագաթնաժողովներում, ինչպես նաև գնահատվի իրավաբանների կողմից՝ տեսնելու համար, թե ինչպես է այն համապատասխանում ԵՄ հիմնարար պայմանագրերին։
Մինչ թեկնածուները խորապես ուսումնասիրում են դաշինքի անդամ դառնալու համար անհրաժեշտ բարեփոխումները, Կոսն ասել է, որ դեռ կա անելիք՝ համոզելու համար գործող անդամներին, որ կլինեն բավարար երաշխիքներ։ «Բանակցությունները տեխնիկական մաս են կազմում, մենք պետք է հաշվի առնենք քաղաքական մասը, որը անդամ պետություններն են», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Աշխարհի իրավիճակը հուշում է, որ սա կարող է լինել «լավ պահ» որոշումների համար
ԵՄ-ն այժմ պետք է ամրանա և մերժի Դոնալդ Թրամփի կողմից պարտադրված պայմանները
ԵՄ խորհրդարանի ամենաթունավոր զույգը խնդիրներ է ստեղծում Ֆոն դեր Լեյենի համար, նոր մարտեր կլինեն