Արտաքին ճնշումները ստիպել են ԵՄ-ին վերափոխվել. Եվրոպան պետք է արագ գործի

Սակայն եթե 2025 թվականը մեկ բան հստակեցրեց, դա այն է, որ ընթացակարգային ստեղծագործականությունը չի կարող քողարկել քաղաքական մասնատման աճի ավելի խորը խնդիրը։
Երբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ապահովեց իր երկրորդ ժամկետը, այն հիմնված էր Եվրախորհրդարանի կենտրոնամետ ուժերի վրա։ Նրա մանդատը կառուցված էր երեք հենասյուների վրա՝ աջակցություն ԵՄ-ին, Ուկրաինային և օրենքի գերակայությանը։
Սակայն 2025 թվականը քայքայեց այս կենտրոնամետ կոալիցիան՝ քայքայելով քաղաքական միջին դիրքը։ Խորհրդարանի քվեարկությունները ԵՄ կայուն հաշվետվությունների կանոնների և 2040 թվականի կլիմայական նպատակի վերաբերյալ ընդգծեցին այդ միտումը։ Առաջինը անտեսեց աջակողմյան կոալիցիայի ուժը, երկրորդը հաջողության հասավ կենտրոնամետ ձախակողմյան մեծամասնության շնորհիվ՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը բաժանելով։
Միասին, այս քվեարկությունները ցույց տվեցին թե՛ այն լարվածությունը, որին ֆոն դեր Լեյենի կոալիցիան բախվել է 2025 թվականին, թե՛ ԵԺԿ-ի աճող պատրաստակամությունը՝ նայելու դեպի աջ։ Ամփոփելով՝ կենտրոնը կորցնում է իր ձգողականության ուժը։
Կենտրոնամետ շեղումը տարածվում է խորհրդարանից այն կողմ։ Ամբողջ Եվրոպայում ազգային քաղաքականությունը գնալով մասնատվում է։ ԵՄ կառավարությունների մեծամասնությունը թեքվում է աջակողմյան կողմ, որտեղ ծայրահեղ աջերը կամ մասնակցում են կառավարությանը, կամ հանդես են գալիս որպես գերիշխող ընդդիմություն: Քաղաքական մրցակցությունը ընթանում է ոչ թե երկու կենտրոնամետ կուսակցությունների, այլ կենտրոնի և աջերի միջև։
Ընտրողների մասնակցությունը կտրուկ աճել է: Առաջին հայացքից սա կարող է հանգստացնող թվալ, բայց նաև ազդարարում է լայն տարածում ունեցող այն զգացողության մասին, որ խաղադրույքները բարձր են: 2025 թվականի փետրվարին Գերմանիայում կայացած ընտրությունները կենտրոնացած էին քաղաքական համակարգում ծայրահեղ աջերի դիրքի և ժողովրդավարության վտանգի տակ լինելու հարցի շուրջ: «Ժողովրդավարության վերջին փամփուշտի» մասին բարձր քարոզարշավի հռետորաբանությունը ոգևորեց բոլոր ընտրողներին։
Այնուամենայնիվ, բարձր մասնակցությունը չի հեշտացրել կառավարումը: Նիդեռլանդներում անհրաժեշտ էր մանրակրկիտ վերահաշվարկ, նախքան հաղթողը հայտարարվեր: Չեխիայում Անդրեյ Բաբիշը դժվարանում էր հաղթանակը վերածել կենսունակ կոալիցիայի: Ֆրանսիայի խճճված կառավարությունները մնում են փխրուն: Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կառավարում է աննշան մեծամասնությամբ, իսկ Լեհաստանում Դոնալդ Տուսկը, թերևս, գլխավորում է Եվրոպայի ամենալայն գաղափարախոսական կոալիցիան։
Հարցումների միտումները ամրապնդում են այս պատկերը: 2025 թվականի սկզբի համեմատ, ավանդական կենտրոնամետ կուսակցությունների աջակցությունը ութ անդամ պետություններում նվազել է երեք տոկոսային կետով. ինը երկրներում կենտրոնը այլևս չի կարող խորհրդարանական մեծամասնություն կազմել: Պառակտվածությունը դառնում է եվրոպական քաղաքականության որոշիչ առանձնահատկությունը։
Կենտրոնի այս քայքայումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եվրոպան սեղմված է ագրեսիվ Ռուսաստանի, վճռական Չինաստանի և գերգործարքային Միացյալ Նահանգների միջև, որը պատրաստ է օգտագործել անվտանգության երաշխիքները, սակագները և նույնիսկ ԵՄ ժողովրդավարական ընտրությունները որպես լծակ։
Ի պատասխան՝ ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել «Անկախության պահի»: Սակայն նրա կոչը հնչում է այն ժամանակ, երբ նրա խորհրդարանական բազան թուլանում է, և ազգային կառավարությունները պայքարում են ներքին անկայունության դեմ: ԵՄ համակարգը կառուցվել է այն դարաշրջանի համար, երբ նշվում էր փոխզիջումը, և աստիճանականությունը բավարար էր: Այդ աշխարհը ավելի ու ավելի հեռու է թվում։
Արդյունավետ կառավարումն ապահովելու համար և՛ հանձնաժողովը, և՛ մայրաքաղաքները դիմել են ոչ ավանդական մեթոդների։
Այդպիսի նորամուծություններից մեկը 2025 թվականին ներդրված «EUCO 26» ձևաչափն էր, որը Խորհրդի եզրակացություններ էր ներկայացնում Ուկրաինայի վերաբերյալ, որոնք հաստատվել էին 26 անդամ պետությունների կողմից՝ բոլորը, բացառությամբ Հունգարիայից։ Զուգահեռաբար, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան գլխավորեցին «Կամավորների կոալիցիա»՝ ԵՄ շրջանակներից դուրս Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ ստեղծելու համար: Երկու ջանքերն էլ արտացոլում են ներքին խոչընդոտները շրջանցելու ընդհանուր ձգտումը։
Հանձնաժողովը նաև ընդունել է ընթացակարգային նորարարությունը: Ուկրաինայի համար համատեղ պարտքը՝ ընդլայնված համագործակցության միջոցով, և ընդլայնման փուլային մոտեցումը երկուսն էլ վետոյի վրա հիմնված ընթացակարգերը շրջանցելու փորձեր են: Ռուսական ակտիվները բացելու նրա նոր առաջարկը և SAFE գործիքը ավելի հեռուն են գնում: Հիմնվելով համավարակի դարաշրջանի արտակարգ լիազորությունների ընդունման վրա՝ Հանձնաժողովը օգտագործեց 122-րդ հոդվածը՝ առաջ մղելու պաշտպանության հետ կապված գործիքը, որը ավանդաբար պաշտպանում էին անդամ պետությունները։
122-րդ հոդվածը հնարավորություն տվեց SAFE-ի ընդունումը առանց խորհրդարանի և Խորհրդում միաձայնության՝ շրջանցելով ինչպես սովորական օրենսդրական ընթացակարգի օրինականությունը, այնպես էլ ազգային վետոները։
Այս քայլը առաջացրել է բացասական արձագանք: Խորհրդարանը դատի է տվել Խորհրդին՝ պնդելով, որ արտակարգ դրության դրույթները չեն կարող օգտագործվել խոշոր կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու համար, անկախ նրանից, թե որքան կարևոր են դրանք։
Այս նորարարությունները համակարգի հարմարվելու փորձի նշաններ են։ Սակայն դրանք նաև բացահայտում են ավելի անհարմար մի բան. Հանձնաժողովի գործելու կարողությունը գնալով ավելի է սահմանափակվում երկու օրենսդիր պալատների քաղաքական մասնատվածությամբ։ Արդյունքում, Եվրոպան ստիպված է ապավինել իմպրովիզացված գործիքներին, քանի որ քաղաքական կենտրոնը, որը մի ժամանակ խարսխում էր փոխզիջումը, նեղանում է։
Սա բավականին պարադոքս է։ Եվրոպան պետք է արագ գործի, բայց կորցնում է այն համախմբվածությունը, որը հնարավորություն է տալիս համատեղ գործողությունների։ 2025 թվականը կարող է հիշվել ոչ միայն որպես նոր նախադեպերի և ընթացակարգային ստեղծագործականության տարի, այլև որպես այն տարին, որը բացահայտեց Միության կառավարման սահմանները, որտեղ կենտրոնն այլևս չի գործում։
