ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները ձախողվել են` պատերազմ կլինի՞. Axios

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, որոնք նախատեսված էր անկացնել ուրբաթ` փետրվարի 6-ին, կարող են չկայանալ։

Այս մասին գրում է Axios-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին։

Ըստ լրատվամիջոցի` պատճառն ամերիկյան կողմից հանդիպման վայրը Օման տեղափոխելու խնդրանքին չհամաձայնելն է։

Axios-ը նշում է, որ ԱՄՆ-ն Իրանին ասել է, որ եթե երկիրը պատրաստ է վերադառնալ սկզբնական ձևաչափին, Վաշինգտոնը կարող է հանդիպումն անցկացնել այս կամ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։

