ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները ձախողվել են` պատերազմ կլինի՞. Axios

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև միջուկային բանակցությունները, որոնք նախատեսված էր անկացնել ուրբաթ` փետրվարի 6-ին, կարող են չկայանալ։
Այս մասին գրում է Axios-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին։
Ըստ լրատվամիջոցի` պատճառն ամերիկյան կողմից հանդիպման վայրը Օման տեղափոխելու խնդրանքին չհամաձայնելն է։
Axios-ը նշում է, որ ԱՄՆ-ն Իրանին ասել է, որ եթե երկիրը պատրաստ է վերադառնալ սկզբնական ձևաչափին, Վաշինգտոնը կարող է հանդիպումն անցկացնել այս կամ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ ճնշման ներքո բաժանված ԵՄ-ին կոչ են անում չեղյալ հայտարարել իր կանաչ նավագնացության ծրագիրը
Euroclear-ը ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտը կփոխանցի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին
Թրամփը բուռն վեճի մեջ է մտել CNN-ի լրագրողի հետ՝ Պուտինի «խեղկատակը յոլա չի գնում» ԶԼՄ-ների հետ