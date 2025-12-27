27/12/2025

Բագրատ և Արշակ սրբազանների շնորհավորանքը Միքայել սրբազանի ծննդյան օրվա առիթով

infomitk@gmail.com 27/12/2025 1 min read

Սիրելի Սրբազան եղբայր

Մեծ սիրով և սրտով շնորհավորում ենք ծննդյանդ տարեդարձը` մաղթելով կատարյալ առողջություն, անսասան կամք,աննկուն հավատք և ամբողջական Սերը, որը կրում ես քո սրտում եւ որոնցով ապրել ես եւ վկայել ողջ կյանքում։ Մեր միակ մաղթանքն է, որ գալիք տարին ծննդյանդ տարեդարձը նշենք չարիքից ազատ և հույսով ու հաղթանակով ապրող մեր համբուրելի երկրում` Հայաստան աշխարհում:

Ծննդյանդ տարեդարձն այս տարի նշում ես Հայրենիքի և Հավատքի համար, խղճի և ազատության համար, պատվի և մեր երազների համար պայքարի ելած և սակայն կալանավորված կարգավիճակով:

Մեր կալանավորված, բայց ազատ, բանտված, բայց չսահմանափակված, զնդանված, բայց չծնկած պայմաններից մեր սերը, ողջույնը և շնորհավորությունները քեզ` մաղթելով մեր Տիրոջ զորությունը, առաջնորդությունը և օրհնությունը: Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Հայր Աստծու Սերը և Սուրբ Հոգու համբույրը լինեն քեզ հետ:

Ամեն

 Խցակից` եղբայրական սիրով և աղոթքով

Բագրատ արք. Գալստանյան

Արշակ արք. Խաչատրյան

Հայրենիքի կալանավորներ 27.12.2025.

