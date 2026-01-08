Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար

Հունվարի 8-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 08:15-ի սահմաններում Բաղրամյան պողոտա թիվ 75 շենքի հարևանությամբ բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 22-ամյա Դավիթ Գ.-ի վարած «Նիսսան» մակնիշի, Արագածոտնի մարզի բնակիչ 48-ամյա Արման Բ.-ի վարած «Ջիպ» մակնիշի, Երևանի բնակիչ 39-ամյա Սամվել Պ.-ի վարած «Ֆորդ» մակնիշի և Երևանի բնակիչ 34-ամյա Դավիթ Խ.-ի վարած «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։
Վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության․ եղել են սթափ։
