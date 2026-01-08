08/01/2026

Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/01/2026 1 min read

Հունվարի 8-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 08:15-ի սահմաններում Բաղրամյան պողոտա թիվ 75 շենքի հարևանությամբ բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 22-ամյա Դավիթ Գ.-ի վարած «Նիսսան» մակնիշի, Արագածոտնի մարզի բնակիչ 48-ամյա Արման Բ.-ի վարած «Ջիպ» մակնիշի, Երևանի բնակիչ 39-ամյա Սամվել Պ.-ի վարած «Ֆորդ» մակնիշի և Երևանի բնակիչ 34-ամյա Դավիթ Խ.-ի վարած «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։

Վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության․ եղել են սթափ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության կամակատարի կարգավիճակում հայտնված կառույցին «նվեր» եմ մատուցելու․ Գեղամ Մանուկյան

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերժի կոստյում՝ Սահմանադրությունից չի հրաժարվում, պետհամարանիշից խրտնում է, փոխեցին․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը տեղյակ չէ, որ տիրադավներից մեկը Վիրահայոց թեմում դոմփել է քահանաներից մեկի կնոջը

08/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաղրամյան պողոտայում բախվել է 4 մեքենա․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-հունական բարեկամության ծառը․ Տիգրան Մկրտչյանը՝ դիվանագիտության արվեստի և փիլիսոփայության մասին

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջերմաստիճանը կբարձրանա. առանձին շրջաններում սպասվում են ձյան տեղումներ, բուք

08/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է Եվրոպայի, Վենեսուելայի նախագահի ձերբակալության մասին

08/01/2026 infomitk@gmail.com