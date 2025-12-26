Բայրամովը չի բացառել, որ Հայաստան կայցելի

Իմ այցը Հայաստան հնարավոր է, եթե դա պահանջի Ադրբեջանի ազգային շահը:
Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, ասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը:
Ասուլիսի ընթացքում նա հայտնել էր նաև, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առևտուրը հնարավոր է համարում նաև այլ ոլորտներում:
«Խոսքը չի կարող լինել երկու երկրների միջև ռազմական արտադրանքի առևտրի մասին, բայց այլ ոլորտներում առևտուրը հնարավոր է»,-ասել է Բայրամովը:
