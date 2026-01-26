«Բավական է»․ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահը՝ Վաշինգտոնին. Լուսանկար

Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ երկրի քաղաքական ուժերը պետք է դադարեն ապավինել արտաքին ազդեցություններին և անցնեն ներքին երկխոսության՝ ճգնաժամը լուծելու համար:
Տեղական լրատվամիջոցները գրել են, Ռոդրիգեսը ելույթ է ունեցել Պուերտո Լա Կրուսի նավթավերամշակման գործարանի նավթագործների առջև:
Ռոդրիգեսն ընդգծել է, որ Վենեսուելայի ապագայի վերաբերյալ որոշումները պետք է կայացվեն երկրի ներսում, այլ ոչ թե արտաքին հրամանների հիման վրա: Նա ազգային միասնությունը նշել է որպես ինքնիշխանության պահպանման հիմնական պայման:
«Բավական է, Վաշինգտոնը վենեսուելացի քաղաքական գործիչներին հրամաններ տա։ Թողեք մենք ինքներս լուծենք մեր տարաձայնություններն ու ներքին կոնֆլիկտները։ Մեր հանրապետությունը շատ բարձր գին է վճարել ֆաշիզմի և ծայրահեղականության հետևանքները հաղթահարելու համար», – ընդգծել է Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարը։
Դելսի Ռոդրիգեսը նշել է, որ Կարակասը մտադիր է լուծել Միացյալ Նահանգների հետ իր տարաձայնությունները «բոլիվարյան դիվանագիտության» միջոցով: Նա նաև ընդգծել է, որ խաղաղության ու կայունության պահպանումը մնում է երկրի գլխավոր նպատակը:
Ռոդրիգեսը նաև քննադատել է իր նախորդ Նիկոլաս Մադուրոյի և նրա կնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի ձերբակալությունը ԱՄՆ ուժերի կողմից հունվարի 3-ին տեղի ունեցած գործողության ժամանակ: Նա միջադեպը որակել է որպես աննախադեպ ագրեսիա և նշել, որ մայրաքաղաքի վրա հարձակումը հարված էր երկրին՝ ուժերի հստակ անհավասարակշռության համածիրում:
