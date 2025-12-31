Բարեփոխումների ի՞նչ ուղեգիծ կընտի Թեհրանը

Անցած կիրակի Թեհրանի շուկայում սկսված բողոքի ցույցերը տարածվել են Իրանի այլ քաղաքներում: Սոցիալական բողոքն աստիճանաբար վերածվում է քաղաքական անհնազանդության ցույցերի:
Ինչպես հայտնում են անկախ աղբյուրները, իշխանություններին հատկապես անհանգստացնում են ուսանողական զանգվածային բողոքները: Թեհրանում, Սպահանում և Մեշհեդում երիտասարդությունը «մահ բռնապետին» կոչ է հնչեցրել՝ նկատի ունենալով երկրի հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիին:
Reuters-ը հայտնել է, որ իրանցի ցուցարարների զգալի մասը «դիմել է վերջին միապետի որդուն, որպեսզի նա վերադառնա և ստանձնի երկրի կառավարումը»: Խոսքը Միացյալ Նահանգներում բնակվող Ռզա Փեհլևի մասին է: Վերջինս հանդես է եկել հայտարարությամբ և ողջունել «Իրանի ժողովրդի զարթոնքը»: Փեհլևին պաշտոնապես համարվում է «թագաժառանգ»: Նա իրանցիներին կոչ է արել «տապալել բռնապետությունը»:
Իրանում բողոքի զանգվածային ցույցերին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը: ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր արձագանքը հրապարակել է պարսկերենով և բարձր գնահատել «ցուցարարների խիզախությունը, որ պայքարում են հանուն արժանապատիվ և ավելի լավ ապագայի»:
Իրավիճակի գնահատման ցուցիչ կարելի է համարել նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի գնահատականը: Նա կառավարությանը հանձնարարել է ցուցարարների հետ բանակցություններ սկսել և «լսել նրանց արդարացի բողոքները»:
Իրանի քաղաքական վերնախավում երկրի ապագայի վերաբերյալ մոտեցումների տարբերության մասին տեղեկություններ տարածվել են նախագահի պաշտոնում Փեզեշքիանի ընտրությունից հետո:
Վերջին իրադարձությունները, կարծես, վկայում են, որ Փեզեշքիանի գլխավորած կառավարությունը պահպանողականների կողմից ենթարկվում է ճնշումների:
Դեկտեմբերի 29-ին Իսրայելի վարչապետի հետ բանակցություններին ընդառաջ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը կրկին զգուշացրել է, որ եթե Իրանը «գործարքին չհամաձայնի», ապա հնարավոր են նոր հրթիռային հարվածներ:
Թեհրանը հակադարձել է Իսրայելին «ավելի հուժկու և խորտակիչ հարվածներ հասցնելու» սպառնալիքներով: Բայց երկրի տնտեսությունը կարո՞ղ է կրել նոր պատերազմի ծանրությունը:
Իրանում բողոքի ցույցերն սկսվել և ընթանում են տարածաշրջանում նոր և ավելի լայնածավալ ապակայունացման շուրջ կանխատեսումների ֆոնին: Իսրայելի կողմից Սոմալիլենդի անկախության ճանաչումը հղի է պատերազմի սպառնալիքով: Թեհրանը խստորեն դատապարտել է հրեական պետության որոշումը:
Նաթանյահուն նոր տարում կարող է «հատուկ գործողություն սկսել» Լիբանանում, որտեղ «Հըզբալա» խմբավորումը համարվում է «իրանական պրոքսի ահաբեկչական խմբավորում»: Պետք է հուսալ, որ Փեզեշքիանի կառավարությանը կհաջողվի հաղթահարել սոցիալական բողոքները և պահպանել Իրանի քաղաքական ամբողջությունը:
Բարեփոխումների ի՞նչ ուղեգիծ կընտի Թեհրանը, արդեն Իրանի ներքին խնդիրն է: Ակնհայտ է, որ Իրանը «փլուզումը» ոչ միայն ներքին սպառնալիք է, այլև կարող է ապակայունացնել Մերձավոր Արևելքը, Պարսից ծոցը և Հարավային Կովկասը:
Բաց մի թողեք
Եվրոպան պատրաստ է մինչև 15,000 զինվոր ուղարկել Ուկրաինա․ Welt
Լատվիան ավարտել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանին ցանկապատի կառուցումը․ Լուսանկար
Իրանում բողոքի ցույցերը վերածվել են անկարգությունների և բախումների. Լուսանկար