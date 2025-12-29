29/12/2025

Բացահայտում․ Հյուսիսային Կորեայի եւ Իրանի միջեւ գործում են գաղտնի կապեր

infomitk@gmail.com 29/12/2025 1 min read

Հարավային Կորեայում հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ Հյուսիսային Կորեայի եւ Իրանի միջեւ գործում են գաղտնի ֆինանսական կապեր, որոնք կապված են փողերի լվացման հետ։ Գործառնությունները իրականացվում են կրիպտոարժույթներով։

Այս մասին հայտնում է Chosun պարբերականը։

Բացահայտման համաձայն, այդ ֆինանսական մախինացիոն կապում առանցքային դերակատարություն ունի հյուսիս-կորեացի Սիմ Խյոն Սոպը, ով հետախուզվում է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից։

Համաձայն TRM Labs-ի, 25 թվականի փետրվարից նրա տրամադրության տակ եղած կրիպտո-դրամապանակից իրականացվել են փոխանցումներ՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված հաշիվներին։

Այս կերպ Թեհրանը կարողացել է շրջանցել սանկցիաները, կոնվերտացնել ունեցած դրամական միջոցները դոլարի եւ նույնիսկ օգտագործել դրանք նավթային առեւտրում։

