27/12/2025

Բաց նամակ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանին

infomitk@gmail.com 27/12/2025 1 min read

Բաց նամակ – 3 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանին

ԿԳՄՍ նախարարության ներկայում հաստատած աշխարհագրության «Պետական եւ նոր» չափորոշչի ու դրա պահանջներով գրված որոշ դասագրքերի նույնիսկ հպանցիկ, ոչ խոր ուսումնասիրությունից պարզորոշ բացահայտվել է, որ դրանք թեեւ մեթոդատեխնիկական առումով որոշ չափով բարելավվել են, բայց աշխարհի օբյեկտիվ իրականությունը ճշմարտացիորեն արտահայտելու տեսանկյունից նույնիսկ անհամեմատ մեծ մասշտաբով վատթարացել են, աշխարհագրության ուսուցման բնագավառում առաջացնելով հետընթացային եւ փակուղային իրավիճակ:

Ժողովրդական լեզվով կարճ ասած՝ աշխարհագրության ուսուցման բարեփոխման նպատակով Ձեր անձնական ղեկավարությամբ եւ Ձեր ընտրած մասնագետների եւ նախարարության կազմում գործող ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետների գործունեության վերջնարդունքը հիշեցնում է «հոնքը սարքելու փոխարեն աչքը վնասեցին» ասացվածքը:

Եվ դա անձամբ իմ եւ այլ աշխարհագրագետների համար ակնկալելի էր, քանզի կրթությունը պետության շահերին ավելի լայնորեն ծառայեցնելու, ինչպես նաեւ՝ նոր, նորաձեւ երեւալու համար գործադրվող մեծ ջանքերի ներդրումը եթե հասարակական գիտությունների բնագավառում թեկուզեւ մեծ վերապահումով, բայց մի կերպ հասկանալի է, սակայն բնական եւ ճշգրիտ գիտությունների, այդ թվում՝ նաեւ բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության բնագավառում, սկզբունքորեն անընդունելի է թեկուզ միայն այն պատճառով, որ բնության օրենքներն ամենեւին չեն ենթարկվում պետությունների ցանկություններին ու պատկերացումներին։

Բայց դե, ինչպես ասում են նման դեպքերում, ինչ եղել՝ եղել է, եւ պետք է մտածել թե «ինչ անել առաջիկայում»:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Դուք կրթության գործի փորձառու մասնագետ եք, չեմ փորձի Ձեզ տալ կազմակերպական բնույթի խորհուրդներ, մանավանդ նկատի ունենալով, որ չեք արձագանքել նախկինում իմ բարձրացրած նման հարցերին: Այդուհանդերձ, որպես կյանքի մեծ մասն աշխարհագրություն գիտությանն ու կրթությանը նվիրաբերած տարեց հայ մարդ, ցանկանում եմ, այնուամենայնիվ, մի երկու խորհուրդ-նկատառում հայտնել, որոնք հաստատ կօգնեն ստեղծված իրավիճակը հաջողությամբ եւ օգտակար ձեւով հաղթահարելուն:

1. Այսուհետ ուսումնական նյութերի պարտադիր եւ գլխավոր հատկանիշը պետք է լինի հաղորդվող գիտելիքների ճշմարտացիությունը:

2. Անհրաժեշտ է անհապաղ վերացնել ՀՀ աշխարհագրություն գիտության եւ կրթության ու համաշխարհային աշխարհագրական գիտության եւ կրթության միջեւ վերջին տարիներին անթույլատրելիորեն եւ չհիմնավորված ձեւով ստեղծված իմացաբանական եւ եզրութաբանական անհամապատասխանությունը: Դա առաջին հերթին կարող են եւ պարտավոր են հաջողությամբ կատարել ներկայիս նոր չափորոշիչը կազմած ԿԶՆԱԿ-ի փորձագետները:

3. Ես չգիտեմ, թե Դուք, որպես պետություն ներկայացնող անձ, Ձեր իրավասությամբ ինչպիսի գործողություն կկատարեք, բայց, անկախ դրանից, թե՛ գործող չափորոշիչը լավարկելիս եւ թե՛ դրա փոխարեն նորը գրելիս պարտադիր պայման պետք է լինի աշխարհագրության հետ առնչվող այլ գիտությունների (օրինակ՝ ֆիզիկայի, բուսաբանության, կլիմայագիտության) մասնագետների կարծիքը եւս հաշվի առնելը, ի տարբերություն նախկինի, երբ դրանք սխալմամբ անտեսվել են՝ հնարավոր դարձնելով վերեւում նշված թերությունները:

Ռուդիկ Մարգարյան; Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Բաց մի թողեք

1 min read

Տավուշի մարզպետը դպրոցներում աշխատողների թիվը չգիտի

24/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիս համայնքի մանկապարտեզները գործելու են անվճար

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դպրոցից վաղաժամ հեռանալը ԵՄ որոշ երկրներում աճող խնդիր է. ԵՄ զարգացման համար մի երևույթ, որը չպետք է թերագնահատել

23/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարվա լավագույն ֆիլմերը՝ ըստ կինոլրագրողների

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք կարգավորել ամենակարևոր և անհետաձգելի գործերը, իսկ մնացածը կարող է հետաձգվել

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն սիրաշահում է Բաքվին, որտեղ է Հայաստանը

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վասիլիս Մարագոսը՝ ԵՄ-ի կողմից ՀՀ-ին տրամադրվելիք աջակցության մասին

27/12/2025 infomitk@gmail.com