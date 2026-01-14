Բաքվում պահվող չորս գերիներին վերադարձրեցին․ Փաշինյան

Գեւորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը եւ Վագիֆ Խաչատրյանը քիչ առաջ Հակարի կամրջով Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հանձնվեցին Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներին եւ հիմա գտնվում են ՀՀ տարածքում։
Ավելի ուշ լրացուցիչ տեղեկություններ կհայտնեմ։
Նիկոլ Փաշինյան
