Բաքվում պահվող չորս գերիներին վերադարձրեցին․ Փաշինյան

Գեւորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը եւ Վագիֆ Խաչատրյանը քիչ առաջ Հակարի կամրջով Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հանձնվեցին Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներին եւ հիմա գտնվում են ՀՀ տարածքում։

Ավելի ուշ լրացուցիչ տեղեկություններ կհայտնեմ։

Նիկոլ Փաշինյան

Հայաստանը միանշանակ ուզում է լինել Եվրամիության լիիրավ անդամ. Փաշինյան

Հնարավոր էր, որ 2023 թ․ Ղարաբաղի իրադարձությունները տեղի չունենային

Շիրակի մարզում ովքեր են նոր նշանակված ոստիկանապետերը․ Լուսանկարներ

Զինծառայողի՝ հրազենային վնասվածքով, դին է հայտնաբերվել

Իրանի դեսպանը սադրում է ու սպառնում Հայաստանին

Պատվիրատուներ կան․ Ինչ է ասում Վալոդյա Գրիգորյանի հայրը

