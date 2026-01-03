03/01/2026

Բա լավ, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մի պաշտպան չուներ․ Սիմոն Սարգսյան

infomitk@gmail.com 03/01/2026 1 min read

Վենեսուելան նավթային պաշարներով հարուստ պետություն ա, եթե ոչ ամենահարուստներից մեկը, բայց ընդամենը 30 րոպե գնդակոծելուց հետո ամերիկյան իրավապահները մտնում ու տանը կալանավորում են երկրի նախագահին ու կնոջը, սակայն անգամ փոխհրաձգություն չի լինում։

Ինչ է, երկրի նախագահը թիկնապահներ, անվտանգության ուժեր, ցանկապատի պահակ ալ չունեին?

1992 թվականին, երբ դեռ Հատուկ գնդի Աշտարակի վաշտում կամավորական էի, մի անգամ հայրս՝ անհայտ կորելուց առաջ, հարցրեց, եթե որևէ օր գրոհ լինի տան վրա, դու ինչ կանես, ասեցի՝ բնական ա, որ կկրակեմ, հո չեմ կանգնելու, գան գրավեն, ասեց՝ դու կանես, քեզնից սպասելի ա։

Էն ժամանակ շատ սադիստ էի, հայրս անգամ հավ չէր մորթում, իմ համար աչքերս փակ գործողություն էր, ցավոք, խելք չունեի, արվեստի հետ քիչ էի հաղորդակցվում, եթե ոչ չէի հաղորդակցվում առհասարակ, ժամանակներն էին այդպիսին։

Բա լավ, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մի պաշտպան չուներ, անգամ հրետակոծությունների արդյունքում զոհերի, վիրավորների մասին տեղեկատվություն չկա։

Հա, ու մի բան էլ, բա Մադուրոն Թրամփի վորցափի համարը չգիտեր, զանգեր ասեր՝ էս ինչ ես անում, այ ախպեր ․․․

Մադուրոն և կինը գերեվարվել են ննջարանից. Թրամփը հայտարարել է, որ ուղիղ եթերում հետևել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալման գործողությունը։ «Ես այն դիտել եմ, ինչպես հեռուստատեսային շոու»,- ասել է նա Fox News-ի եթերում ու լուսանկար հրապարակել․

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

photo_2026-01-03_20-36-15.jpg (89 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի Վենեսուելայի նկատմամբ վարած քաղաքականությանը պետք է նաև այլ տեսանկյունից նայել. Սուրեն Սարգսյան. Լուսանկար

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր տարին նոր ապօրինություններով․ Սուրենյանց

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեւոր է գիտակցել՝ մեր պետությունը ճիշտ ուղու վրա դնողը մենք ենք

03/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նավի վրա գտնվող Մադուրոյից լուսանկար է հրապարակել

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին ՔՊ-ական դատավորը կքննի Էջմիածնի նախկին ՔՊ-ական քաղաքապետի գործը

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բա լավ, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մի պաշտպան չուներ․ Սիմոն Սարգսյան

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն աջակցում է Վենեսուելայի ժողովրդին, պաշտպանում խաղաղ և ժողովրդավարական անցումը. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

03/01/2026 infomitk@gmail.com