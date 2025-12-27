Բողոքարկումներն էլ չօգնեցին ՔՊ-ական Կարեն Սարուխանյանին, ՔՊ-ն ուղարկեց թոշակի

Սիրելի’ հայրենակիցներ, լրագրողներ, Շիրակի մարզի բնակիչներ և հատկապես Գյումրեցիներ։
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության հիմնադրման օրից ի վեր, որպես կուսակցության հիմնադիր անդամ` բարդ, պատասխանատու և բազմաթիվ մարտահրավերներով լեցուն ճանապարհ եմ անցել, լինելով իմ թիմի գաղափարների, արժեքների կրողը` մշտապես պայքարել եմ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հարատևության և արդարության վերականգնման համար։
Հեղափոխությունից հետո, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, իմ առաքելությունը եղել է մեկը` ծառայել հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պետականության ամրապնդման` ամեն գնով։
Շարունակելով հավատարիմ մնալ այդ արժեքներին` «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ 2026թ կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում չեմ լինելու «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության նախընտրական ցուցակում, բայց ներգրավված եմ լինելու նախընտրական ակտիվ քարոզարշավին և կազմակերպչական աշխատանքներին, իսկ հետագայում իմ գործունեությունը շարունակելու եմ գործադիրում կամ պետական այլ մարմիններում։
Ձեր զանգերին, բազմաթիվ հարցադրումներին ի պատասխան` կասեմ, որ այն արժեքները, որը դեռ 10 տարի առաջ միավորել է ինձ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանն ու ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին` անփոփոխ են և իմ քաղաքական թիմի հետ շարունակելու եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, Շիրակի մարզին և հարազատ Գյումրիիս` մշտապես հոժարակամ լինելով հանուն համընդհանուր շահի` առաջինը լինելու մոլուցքը փոխարինել վերջինը լինելու պատրաստակամությամբ։
Կարեն Սարուխանյան
ՀԳ․ Նշենք, որ գյումրեցի պատգամավորի հայտը վարչությունը քննել էր երկու շաբաթ առաջ եւ մերժել մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով, մասնավորապես, Սարուխանյանի անունը կապվում էր աղմկոտ պատմությունների հետ, Փաշինյանը մի անգամ հորդորել էր անգամ թմրանյութի թեստ հանձնել, բացի այդ Գյումրիում այդպես էլ չկարողացավ տարածքային կառույց ձեւավորել, դրանք մի քանի անգամ փակվել-բացվել են, այժմ էլ չկա: Պատգամավորը բողոքարկել էր վարչության որոխումը, այն քննվել է երեկ եւ ՔՊ վերնախավն անդրդվելի է մնացել։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն սիրաշահում է Բաքվին, որտեղ է Հայաստանը
Ավինյանը՝ տուժողներին փոխհատուցում չի տալիս, բայց 50 միլիոն դրամ է դուրս գրել պարգևատրման համար
Բաքուն բզբզում է, իբր «Հանուն Իսրայելի հետ մերձեցման Հայաստանը զոհաբերում է Իրանի շահերը»