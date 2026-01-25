25/01/2026

Բռնկվել է անբուժելի վիրուս, որը կարող է համաճարակ առաջացնել

Հնդկաստանի առողջապահական մարմինները պայքարում են Նիպա վիրուսի բռնկման դեմ, որն ունի «համաճարակային ներուժ» և, ըստ The Metro-ի, դրա դեմ պատվաստանյութ կամ բուժում չկա։

Հոդվածում նշվում է, որ երկրում հայտնաբերվել է հինգ դեպք։ Այս շաբաթ բժիշկը, բուժքույրը և առողջապահության աշխատողը վարակվել են վիրուսով։

«Կասկածվում է, որ բուժքույրը, որը կոմայի մեջ է, վարակվել է ծանր շնչառական հիվանդություն ունեցող հիվանդին բուժելիս»,- հաղորդում է թերթը։

Հրապարակումը պարզաբանում է, որ իշխանությունները թեստավորել են վարակված անձանց հետ շփված 180 մարդու և կարանտինացրել նրանցից 20-ին։

Նիպա վիրուսը տարածվում է կենդանիների և մարդկանց միջև, բայց կարող է նաև փոխանցվել մարդուց մարդ։ Հնդկաստանում շատ մարդիկ վարակվում են չղջիկներից։ Մարդկանց մոտ վիրուսը կարող է դրսևորվել` որպես ասիմպտոմատիկ վարակ կամ առաջացնել սուր շնչառական հիվանդություն։ Դրա ախտանիշներից են ջերմությունը, գլխացավը, մկանային ցավը, փսխումը և կոկորդի ցավը, իսկ ծանր դեպքերում կարող է առաջանալ ուղեղի բորբոքում, որը կարող է երկու օրվա ընթացքում հանգեցնել կոմայի։

Զեկույցում նշվում է, որ վիրուսը Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից դասակարգվել է որպես առաջնահերթ հարուցիչ (հնարավոր է՝ համաճարակ առաջացնելու ունակ)։

Անցյալ ամռանը Չինաստանի Յուննանի էնդեմիկ հիվանդությունների վերահսկման ինստիտուտի գիտնականները չղջիկների մոտ հայտնաբերել են երկու նոր վիրուս, որոնք գենետիկորեն կապված են մարդկանց համար վտանգավոր Նիպա և Հենդրա վիրուսների հետ։ Այս հարուցիչները կարող են առաջացնել ուղեղի ծանր բորբոքում և շնչառական հիվանդություններ։

