Բրիտանական և ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Սիրիայում ԻՊ-ի ենթադրյալ զենքի օբյեկտին

Հարվածները տեղի են ունեցել շաբաթ երեկոյան Սիրիայի Հոմս նահանգի պատմական Պալմիրա քաղաքից հյուսիս գտնվող լեռներում գտնվող ստորգետնյա օբյեկտի վրա։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը շաբաթ երեկոյան հայտարարեց, որ իր ինքնաթիռները Ֆրանսիայի հետ համատեղ հարվածներ են հասցրել Սիրիայի կենտրոնական մասում գտնվող ստորգետնյա օբյեկտի վրա, որը, ենթադրաբար, օգտագործվում է «Իսլամական պետության» զինյալների կողմից զենք և պայթուցիկ նյութեր պահելու համար։
Հարվածները տեղի են ունեցել շաբաթ երեկոյան Հոմս նահանգի պատմական Պալմիրա քաղաքից հյուսիս գտնվող լեռներում գտնվող կառույցի վրա, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։
Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ԱՄՆ գլխավորած կոալիցիայի մաս են կազմում, որը ավելի քան մեկ տասնամյակ պայքարում է «Իսլամական պետության» զինյալների դեմ։
Նախարարությունը հայտնել է, որ բրիտանական զինված ուժերը օգտագործել են Typhoon FGR4 կործանիչներ՝ Voyager լիցքավորող տանկերի աջակցությամբ։ Բրիտանական ռազմաօդային ուժերը օգտագործել են Paveway IV ուղղորդվող ռումբեր՝ օբյեկտ տանող մի շարք մուտքի թունելներ թիրախավորելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ՝ հավելելով, որ չնայած մանրամասն գնահատումն այժմ ընթացքի մեջ է, նախնական ցուցումները ցույց են տալիս, որ «նպատակը հաջողությամբ խոցվել է»։
Հայտարարության մեջ ավելացվել է, որ տարածքը «զուրկ է քաղաքացիական բնակավայրերից»։
«Այս գործողությունը ցույց է տալիս մեր Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդությունը և վճռականությունը՝ ուս ուսի կանգնելու մեր դաշնակիցների հետ՝ Մերձավոր Արևելքում ԻՊ-ի և դրա «բռնի գաղափարախոսությունների» ցանկացած վերածնունդը կանխելու համար», – ասել է պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին։
Սիրիայի կառավարությունից անմիջապես մեկնաբանություն չի եղել հարվածների վերաբերյալ։ Սիրիան անցյալ տարվա վերջին միացել է ԻՊ-ի դեմ պայքարի կոալիցիային։
Չնայած 2019 թվականին Սիրիայում կրած պարտությանը, ԻՊ-ի թաքնված բջիջները դեռևս մահացու հարձակումներ են իրականացնում Սիրիայում և Իրաքում, որտեղ ծայրահեղականները մի ժամանակ հռչակել էին իրենց խալիֆայությունը։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նշում են, որ ԻՊ-ը դեռևս ղեկավարում է 5000-ից 7000 անդամի Սիրիայում և Իրաքում գտնվող իր նախկին հենակետում։
Անցյալ ամիս Թրամփի վարչակազմը ռազմական հարվածներ է հասցրել Սիրիայում՝ «վերացնելու» ԻՊ-ի մարտիկներին և զենքի պահեստները՝ ի պատասխան Պալմիրայի մոտ տեղի ունեցած դարանակալման հարձակման, որի հետևանքով մի քանի օր առաջ զոհվել էին երկու ամերիկացի զինվորականներ և մեկ ամերիկացի քաղաքացիական թարգմանիչ։
Բաց մի թողեք
Թրամփը 2025-ի տարեվերջին Մադուրոյին առաջարկել է հեռանալ պաշտոնից և գնալ Թուրքիա, սակայն նա հրաժարվել է
Ստամբուլում զանգվածային ձերբակալություններ են եղել․ Լուսանկար
ԱՄՆ-ն անցումային շրջանում ստանձնում է Վենեսուելայի կառավարումը. Լուսանկարներ