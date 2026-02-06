Բրիտանիայի վարչապետը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան փոխարինող են փնտրում

Մեծ Բրիտանիայում իշխող Լեյբորիստական կուսակցության անդամները գաղտնի քննարկում են վարչապետ Քիր Սթարմերի հնարավոր փոխարինողի թեկնածությունը ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի աղմկահարույց գործի արտահոսած փաստաթղթերի շուրջ սկանդալի ֆոնին:
Այս մասին հաղորդում է The Telegraph-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Սթարմերի համար իրավիճակը դարձել է «գոյության խնդիր», քանի որ «գրեթե բոլորը գաղտնի կոչ են անում ղեկավարության փոփոխության», նշել է պատգամավորներից մեկը։ Նախկին փոխվարչապետ Անժելա Ռեյները և առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը հնարավոր իրավահաջորդների թվում են։
Աղբյուրը հավելել է, որ ղեկավարության փոփոխությանը աջակցող պատգամավորների թիվը «չափազանց մեծ է թվարկելու համար»։
Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խոստովանել է, որ լորդ Փիթեր Մանդելսոնին նշանակել է ԱՄՆ-ում դեսպան՝ չնայած Էպշտեյնի հետ նրա կապերի մասին տեղեկացված լինելուն, նույնիսկ ֆինանսիստի դատապարտումից հետո, հաղորդում է The Telegraph-ը։
Մանդելսոնը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպան ԱՄՆ-ում 2025 թվականի փետրվարին։ Սեպտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դադարեցրել է նրա պարտականությունները Էպշտեյնի հետաքննության ֆոնին։
Ըստ The Guardian-ի, էլեկտրոնային նամակներում Մանդելսոնը ֆինանսիստին անվանել է իր «լավագույն ընկերը» և կոչ է արել նրան «պայքարել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար»։
Սակայն, դեսպանի ազատումից մեկ օր առաջ Սթարմերը հայտարարեց դիվանագետի նկատմամբ իր լիակատար վստահության մասին և ընդգծեց, որ նա նշանակվելուց առաջ անցել է մանրակրկիտ ստուգման գործընթաց։
