Բրիտանիայի վարչապետը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան փոխարինող են փնտրում

Մեծ Բրիտանիայում իշխող Լեյբորիստական ​​կուսակցության անդամները գաղտնի քննարկում են վարչապետ Քիր Սթարմերի հնարավոր փոխարինողի թեկնածությունը ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի աղմկահարույց գործի արտահոսած փաստաթղթերի շուրջ սկանդալի ֆոնին:

Այս մասին հաղորդում է The Telegraph-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Սթարմերի համար իրավիճակը դարձել է «գոյության խնդիր», քանի որ «գրեթե բոլորը գաղտնի կոչ են անում ղեկավարության փոփոխության», նշել է պատգամավորներից մեկը։ Նախկին փոխվարչապետ Անժելա Ռեյները և առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը հնարավոր իրավահաջորդների թվում են։

Աղբյուրը հավելել է, որ ղեկավարության փոփոխությանը աջակցող պատգամավորների թիվը «չափազանց մեծ է թվարկելու համար»։

Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խոստովանել է, որ լորդ Փիթեր Մանդելսոնին նշանակել է ԱՄՆ-ում դեսպան՝ չնայած Էպշտեյնի հետ նրա կապերի մասին տեղեկացված լինելուն, նույնիսկ ֆինանսիստի դատապարտումից հետո, հաղորդում է The Telegraph-ը։

Մանդելսոնը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպան ԱՄՆ-ում 2025 թվականի փետրվարին։ Սեպտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դադարեցրել է նրա պարտականությունները Էպշտեյնի հետաքննության ֆոնին։

Ըստ The Guardian-ի, էլեկտրոնային նամակներում Մանդելսոնը ֆինանսիստին անվանել է իր «լավագույն ընկերը» և կոչ է արել նրան «պայքարել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար»։

Սակայն, դեսպանի ազատումից մեկ օր առաջ Սթարմերը հայտարարեց դիվանագետի նկատմամբ իր լիակատար վստահության մասին և ընդգծեց, որ նա նշանակվելուց առաջ անցել է մանրակրկիտ ստուգման գործընթաց։

