Մեծ Բրիտանիան կործանիչներ է տեղակայում կիպրոսյան ավիաբազայում Իրանի շուրջ լարվածության ֆոնին

Մեծ Բրիտանիան կործանիչներ է տեղակայում Կիպրոսի Ակրոտիրիի ավիաբազայում՝ Իրանի շուրջ լարվածության պայմաններում անվտանգությունն ամրապնդելու համար, հաղորդել է «The Times»-ը։

Վեց «F-35B» միանում են Կիպրոսում արդեն տեղակայված, Իրաքի Սիրիայի վրայով առաքելություններ իրականացնող «Թայֆուններին»։ Կործանիչներն արդեն լքել են Անգլիայի արևելքում տեղակայված «Մարհամ» ավիաբազան։

Ի տարբերություն «Թայֆունների», որոնք մշտապես տեղակայվում են հարվածային և պարեկային առաքելությունների համար, «F-35B»-երը տեղակայվել են հատկապես պաշտպանական դերում՝ որպես ապահովագրություն Իրանի շուրջ լարվածության կտրուկ աճից։

Այս ֆոնին Լոնդոնն ավելի վաղ ամրապնդել էր իր ներկայությունը. հունվարին Դոհայի խնդրանքով Կատար էին ուղարկվել 4 «Թայֆուններ»։

Սպիտակ տունը նախատեսում է փետրվարի 19-ին Գազայի հատվածում անցկացնել Խաղաղության խորհրդի առաջնորդների հանդիպում, հաղորդում է Axios-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Նրանց խոսքով՝ ԱՄՆ վարչակազմը մտադիր է օգտագործել հանդիպումը Գազայում հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը խթանելու, ինչպես նաև տարածաշրջանի վերականգնման համար միջոցներ հայթայթելու համար։ Գագաթնաժողովը կլինի Խաղաղության խորհրդի առաջին պաշտոնական հանդիպումը և նաև միջազգային դոնորների համաժողով։

Միջոցառման նախապատրաստական ​​աշխատանքները գտնվում են վաղ փուլում, և դրա պարամետրերը կարող են փոփոխվել։ Աղբյուրների համաձայն՝ ԱՄՆ վարչակազմը խորհրդակցություններ է սկսել տասնյակ երկրների հետ՝ իրենց առաջնորդների մասնակցությունը համակարգելու և կազմակերպչական մանրամասները քննարկելու համար։ Հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Խաղաղության ինստիտուտում, որն ավելի վաղ վերանվանվել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունով։

Իսրայելի պաշտոնյաները հայտնում են, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մտադիր է հանդիպել Թրամփի հետ Սպիտակ տանը փետրվարի 18-ին՝ Խաղաղության խորհրդի նախատեսված նիստից մեկ օր առաջ։ Վարչապետը համաձայնել է Իսրայելի մասնակցությանը խորհրդին, բայց դեռևս չի ստորագրել կազմակերպության կանոնադրությունը։ Եթե Նեթանյահուն մասնակցի, Խաղաղության խորհրդի նիստը կլինի նրա առաջին հրապարակային միջոցառումը արաբ և մուսուլման առաջնորդների հետ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր։

