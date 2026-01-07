07/01/2026

Գեներալ-մայորը նիկոլական հավաքին՝ կոչումի գինը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/01/2026 1 min read

Արցախի հերոս, գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյանը երեկ ներկա է եղել Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած հակաեկեղեցական «ուղտերթին»։

Շաքարյանն Արցախում եղել է զորամիավորման հրամանատար, Հայաստանում տեւական ժամանակ  ՀՀ ՊՆ Ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալն էր, հիշենք, որ պետը Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանն էր, վերջինի քրեական վարույթով պայմանավորված՝ պետի պարտականությունները կասեցվել են եւ Շաքարյանին մեծ դժկամությամբ  տեղապահ են նշանակել․ բանն այն է, որ Կարեն Շաքարյանն աչքի է ընկել հականիկոլական իր դիրքորոշումներով եւ նեղ միջավայրում չի էլ  թաքցրել այդ մասին, դա է պատճառը, որ նրան վերապահումներով են նշանակել պետի պաշտոնակատար, թերեւս պաշտոնը պահելու եւ Փաշինյանին հավատարմություն հայտնելու նպատակով էլ նա մասնակցել է «ուղտերի երթին», ի դեպ, նրա մերձավորներն են անգամ զարմացել՝ տեսնելով գեներալ–մայորին նիկոլական հավաքին։

Պաշտոնի գինը

Բաց մի թողեք

1 min read

Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդն ինչու միացավ տիրադավներին

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդ մարդիկ ոչ թե առ Աստված են աղոթում, ապրում, այլ դրանց համար Աստվածը Նիկոլն է

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղարքունիքից մինչև Սյունիք շատ քիչ տեղեր կան, որտեղ մեր և Ադրբեջանի դիրքերը քիչ թե շատ հավասար են

07/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանի ՀԿ-ները նամակ են հղել ՌԴ դեսպանին. Լուսանկար

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաց նամակ Ռուբեն Վարդանյանին․ Դուք կրում եք մի բեռ, որը շատ քչերը կկարողանային տանել, սակայն ․․․

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկինում չդասավանդած ավելի քան 4000 ուսուցիչ է մուտք գործել դպրոց. նրանց 80 տոկոսը մինչև 40 տարեկան է

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք հավատարիմ ենք Մայր Եկեղեցուն, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին և մեր նորանշանակ եպիսկոպոսին․ շվեյցարահայ գործարար. Լուսանկար

07/01/2026 infomitk@gmail.com