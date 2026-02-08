Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը մերժում է «Գնեք եվրոպականը» կոչը

ԵՄ առաջնորդները հաջորդ շաբաթ կայանալիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում կհայտարարեն իրենց դիրքորոշումները։
Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կատերինա Ռայխեն շաբաթ օրը դեմ է արտահայտվել ԵՄ-ի կողմից պետական գնումները եվրոպական ընկերություններին ուղղորդելու ծրագրերին՝ զգուշացնելով, որ մրցունակությունը չի կարող կառուցվել մեկուսացման միջոցով։
Նրա խոսքերը արձագանքում են ԵՄ արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեյժուրնի գլխավորած կոչին, որը երկուշաբթի օրը մի քանի եվրոպական թերթերում հրապարակել էր հոդված, որում կոչ էր արվում «Արտադրված է Եվրոպայում» մոտեցմանը, այդ թվում՝ ռազմավարական ոլորտներում «իրական եվրոպական նախապատվություն»։ Հոդվածը համահեղինակել են ավելի քան 1000 բիզնես առաջնորդներ և արհմիությունների ներկայացուցիչներ։
«Գլոբալ մրցունակության մարտահրավերներին եվրոպական պատասխանը չի կարող լինել մեկուսացումը», – DPA լրատվական գործակալությանը ասել է Ռայխեն։ Նա ասել է, որ Գերմանիան փոխարենը կողմ է «Արտադրված է Եվրոպայում» մոտեցմանը, որը համատեղում է ներքին ուժեղ կողմերը հուսալի գլոբալ գործընկերների հետ համագործակցության հետ։
Ռայխեն պնդել է, որ Եվրոպան պետք է կենտրոնանա բյուրոկրատիայի կրճատման և ներդրումների խթանման վրա, այլ ոչ թե ներդնի գնումների արտոնություններ, որոնք կարող են սահմանափակել մրցակցությունը։
Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստում է մի քանի օրենսդրական առաջարկներ, որոնք, ինչպես սպասվում է, կշարունակվեն Սեժուրնի ուղղությամբ, քանի որ արդյունաբերական ինքնիշխանության վերաբերյալ բանավեճը սրվել է Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային լարվածության կրկնվող ֆոնին։
Ֆրանսիան վաղուց է պաշտպանում եվրոպական ընկերություններին պետական գնումների ոլորտում նախապատվություն տալու գաղափարը, սակայն սկեպտիցիզմը շարունակում է տարածված լինել փոքր անդամ պետությունների շրջանում, մասնավորապես՝ Սկանդինավյան երկրներում։
Այս շաբաթ մի քանիսը զգուշացրել են, որ «Գնեք եվրոպականը» կանոնները կարող են ավելի բարդացնել ԵՄ օրենսդրությունը այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը ձգտում է պարզեցման։
Վերջին ամիսներին Բեռլինը թվում էր ավելի մոտ Փարիզին այս հարցում՝ խրախուսվելով Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև քաղաքական համաձայնությամբ։ Նոյեմբերին Մերցը աջակցեց Մակրոնի կոչին՝ առաջնահերթություն տալ եվրոպական թվային ընկերություններին։
Այնուամենայնիվ, լարվածությունը շարունակվում է։ Գերմանիայի թվային նախարարության պետական քարտուղար Լուիզ Հյոլշերը վերջերս ասել է, որ «հիասթափված է» ինքնիշխանության հարցերում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունից՝ պնդելով, որ Փարիզի համար «գնեք եվրոպականը» նշանակում է «գնեք ֆրանսիականը»։
ԵՄ առաջնորդները կներկայացնեն իրենց դիրքորոշումները հինգշաբթի օրը կայանալիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան այս հարցը բարձրացրեց օրակարգում՝ պնդելով, որ եվրոպական որոշակի նախապատվություն անխուսափելի կլինի։
