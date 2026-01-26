Գլխավոր դատախազը ոչ թե 8 մլն դրամ, այլ 1 մլն 894 հազար 300 դրամ պարգևավճար է ստացել

«Վարդապետյանը 8 մլն դրամի պարգևավճա՞ր է ստացել. դատախազությունը թաքցնում է գումարի իրական չափը» վերնագրով հոդված է եղել համացանցում:
Դրանում դատախազության պաշտոնական պատասխանը, ըստ որի՝ «ՀՀ դատախազության համակարգում գործող բոլոր աշխատակիցները՝ ինքնավար և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, քաղաքացիական ծառայողներն ու տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք 2025 թվականի դեկտեմբերին խրախուսվել են մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով՝ համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի», մանիպուլյացվել է:
Այս մասին «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում նշել է ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանը՝ հավելելով, որ ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը 2025 թվականի դեկտեմբերին որպես պարգևավճար ստացել է ոչ թե 8, այլ ընդամենը 1 միլիոն 894 հազար 300 դրամ:
