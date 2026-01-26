26/01/2026

Գլխավոր դատախազը ոչ թե 8 մլն դրամ, այլ 1 մլն 894 հազար 300 դրամ պարգևավճար է ստացել

infomitk@gmail.com 26/01/2026 1 min read

«Վարդապետյանը 8 մլն դրամի պարգևավճա՞ր է ստացել. դատախազությունը թաքցնում է գումարի իրական չափը» վերնագրով հոդված է եղել համացանցում:

Դրանում դատախազության պաշտոնական պատասխանը, ըստ որի՝ «ՀՀ դատախազության համակարգում գործող բոլոր աշխատակիցները՝ ինքնավար և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, քաղաքացիական ծառայողներն ու տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք 2025 թվականի դեկտեմբերին խրախուսվել են մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով՝ համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի», մանիպուլյացվել է:

Այս մասին «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում նշել է ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանը՝ հավելելով, որ ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը 2025 թվականի դեկտեմբերին որպես պարգևավճար ստացել է ոչ թե 8, այլ ընդամենը 1 միլիոն 894 հազար 300 դրամ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ալիեւին և Փաշինյանին, ԱՄՆ փոխնախագահը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ․ Թրամփ

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության խորհուրդն արդեն պաշտոնապես հաստատված կազմակերպություն է, Փաշինյանն էլ ստորագրել է․ Լուսանկարներ

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշտարակի մեծ կամրջի վրա բեռնատար է այրվել

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայից

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Գորիսում սպանված, Առուշանյանի վարորդ Արենը՝ երկու անչափահաս երեխաների հայր էր․ Լուսանկար

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին

26/01/2026 infomitk@gmail.com