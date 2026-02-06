Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Ռուբիկ Հակոբյանից հօգուտ ՀՀ-ի բռնագանձել 5 անշարժ և 2 շարժական գույք. Լուսանկար

Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության հայցը Ռուբիկ Կարապետի Հակոբյանի և նրա փոխկապակցված անձանցից 5 անշարժ գույք, 1 գույքի գնման իրավունք և 2 տրանսպորտային միջոց բռնագանձելու պահանջով։
Այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:
Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին՝ Սանկտ Պետերբուրգում ՀՀ նախկին գլխավոր հյուպատոս, ՀՀ ԱԺ նախկին պատգամավոր Ռուբիկ Կարապետի Հակոբյանից և վերջինիս փոխկապակցված անձից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝
5 անշարժ գույք, 1 գույքի գնման իրավունք,
2 տրանսպորտային միջոց:
Բաց մի թողեք
Միքայել Աջապահյանի խափանման միջոցը փոխվել է
Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․
Քաղաքացուն խոշտանգելու համար մեղադրվող ոստիկան Հայկ Հակոբյանը ձերբակալվել է. Լուսանկար