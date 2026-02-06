06/02/2026

Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Ռուբիկ Հակոբյանից հօգուտ ՀՀ-ի բռնագանձել 5 անշարժ և 2 շարժական գույք. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/02/2026 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության հայցը Ռուբիկ Կարապետի Հակոբյանի և նրա փոխկապակցված անձանցից 5 անշարժ գույք, 1 գույքի գնման իրավունք և 2 տրանսպորտային միջոց բռնագանձելու պահանջով։

Այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:

Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին՝ Սանկտ Պետերբուրգում ՀՀ նախկին գլխավոր հյուպատոս, ՀՀ ԱԺ նախկին պատգամավոր Ռուբիկ Կարապետի Հակոբյանից և վերջինիս փոխկապակցված անձից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

5 անշարժ գույք, 1 գույքի գնման իրավունք,
2 տրանսպորտային միջոց:

Բաց մի թողեք

1 min read

Միքայել Աջապահյանի խափանման միջոցը փոխվել է

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն խոշտանգելու համար մեղադրվող ոստիկան Հայկ Հակոբյանը ձերբակալվել է. Լուսանկար

05/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Ռուբիկ Հակոբյանից հօգուտ ՀՀ-ի բռնագանձել 5 անշարժ և 2 շարժական գույք. Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել Աջապահյանի խափանման միջոցը փոխվել է

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրախությամբ ներկայացնում ենք Դեյվիդ Ալենին․ ԱՄՆ դեսպանությունը տեսանյութ է հրապարակել. Տեսանյութ, Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը Վենսի այցին ընդառաջ էլեկտրոնային հարթակով սկսել է ամերիկահայության համայնքային մոբիլիզացիա

06/02/2026 infomitk@gmail.com