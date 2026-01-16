16/01/2026

Գողացել են ՇՄ նախարարության մասնագետի մեքենայի հայելիների ապակիները՝ թողնելով տելեգրամյան ալիքի անվանում

infomitk@gmail.com 16/01/2026 1 min read

Հունվարի 13-ին ավտոմեքենայի թալանման հերթական դեպքն է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 20։25-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Ավանի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Ծարավ Աղբյուր փողոցի շենքերից մեկի բակում ավտոմեքենա են թալանել։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, ոստիկանության Ավանի բաժնի ծառայողներին Երևանի բնակիչ 46-ամյա Կամո Ա․-ն հայտնել է, որ հունվարի 10-ի ժամը 20։30-ից մինչև հունվարի 12-ի ժամը 07։40-ն ընկած ժամանակահատվածում իրենց շենքի դիմաց կայանված իրեն պատկանող «Chevrolet» մակնիշի ավտոմեքենայից գողացել են կողային հայելիների ապակիները՝ դիմապակուն թողնելով «@asus 767» տելեգրամյան գրառումը։

Ոստիկանության Ավանի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել են Երևանի բնակիչներ 20-ամյա Լևոն Գ․-ն և 19-ամյա Նարեկ Գ․-ն, ովքեր ոստիկանության Ավանի բաժնի ծառայողների կողմից հայտնաբերվել և ձերբակալվել են։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Ավանի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք Լևոն Գ․-ի և Նարեկ Գ․-ի հետ միասին ներկայացվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով Կամո Ա․-ն աշխատում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում, որպես մասնագետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտաֆիլմ հիշեցնող դեպք՝ Երևանում․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սննդի կետում ապօրինի զենք-զինամթերք է հայտնաբերվել. տնօրենը ձերբակալվել է

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապարանի համայնքապետարանի պաշտոնյաները մեղադրվում են տարբեր չափի կաշառք ստանալու համար

15/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրանցից էր, ովքեր չեն ձգտում երևալ, բայց մնում են հիշողության մեջ՝ իրենց ներկայությամբ, վարքով ․․․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 8 անդամ պետությունների պաշտպանության ոլորտում 38 միլիարդ եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրի մասին

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կպահպանի Արկտիկական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆոն դեր Լեյենը

16/01/2026 infomitk@gmail.com