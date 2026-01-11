11/01/2026

Գողության դեպք՝ Կոտայքի մարզում․ բնակարանից գողացել են գումար և ոսկյա զարդեր․ վնասը մոտ 3 մլն է

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Գողության դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզային քրեական վարչություն է զանգահարել Կոտայքի մարզի բնակիչ 46-ամյա Ռուստամ Շ․-ն և հայտնել, որ իր բնակարանից գողություն է կատարվել։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մեկնել է ոստիկանության Կոտայքի քրեական վարչության օպերատիվ խումբը՝ քրեական ոստիկանի գլխավորությամբ։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով տեղում Ռուստամ Շ․-ն ոստիկաններին հայտնել է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի ժամը 22։30-ից մինչև 2026թ.-ի հունվարի 1-ը ժամը 01։30-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը կամ անձինք Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղի իր տան առաջին հարկի եվրոպական արտադրության պատուհանը բացելու միջոցով մուտք են գործել ներս, տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել 2-րդ հարկի ննջասենյակում գտնվող մետաղյա պատուհանի դուռը և այնտեղից հափշտակել 1 մլն 700 հազար դրամ գումար, 200 եվրո, 5000 ռուբլի գումար, պլասմասե տարայի մեջ առկա մոտ 400 հազար դրամի մետաղադրամ, 2 հատ կանացի թևնոց, 2 հատ կանացի մատանի, 1 զույգ ականջօղ, 1 հատ վզնոց, պատճառելով ընդհանուր մոտ 3 մլն դրամի գույքային վնաս։

Կոտայքի քրեական ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցանք կատարած անհայտ անձին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Կոտայքի քրեական վարչությունում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Նաիրիի քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք Չարենցավանում

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 33-ամյա մի կին 24-ամյա երիտասարդի ատրճանակից կրակnցներ է արձակել ու ձերբակալվել

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեճ և քաշքշուկ, ինչ է կատարվել Նոյեմբերյանում

09/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան կարող է գործել՝ քաղբանտարկյալներին, ովքեր դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր եկամտաբեր տարի. Հինգ եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք փայլում են հունվարին

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփի հարձակումը դանդաղելու նշաններ չի ցույց տալիս

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է նախատեսվում Եվրոպայի թվային քաղաքականության օրակարգում 2026 թվականին

11/01/2026 infomitk@gmail.com