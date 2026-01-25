25/01/2026

Գոնե այսօր հանգիստ քնիր, Պետրո՛ս. Էդմոն Մարուքյան

infomitk@gmail.com 25/01/2026 1 min read

ԼՀԿ ղեկավար Էդմոն Մարուքյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Պետրոս Ղազարյանի մոտ, կարծես, դեռ պահպանվում են 2018 թվականի տրավմատիկ հիշողությունները, երբ նրան նախ մտցրեցին ԲՀԿ ավագանու ցուցակ, ապա՝ հանեցին։

Պետրոսը իշխանական հյուրերին հիմնականում՝ առանց անունս նշելու, ուղղում է իմ բարձրացրած հարցերը, իսկ ընդդիմադիրներից պարբերաբար հետաքրքրվում է ինձնով։
Հիրավի դարձել եմ Պետրոսի մղձավանջը․ թե՛ երազներում է ինձ տեսնում, թե՛ արթմնի՝ դա էլ հաջորդ եթերում կպատմի։

Քանի որ նրան արգելել են ինձ հյուր հրավիրել, առիթ չեմ ունեցել Հ1-ի եթերում ասելու, որ «Մեր ձևով» շարժման հետ միավորվելու վերաբերյալ քննարկում չենք ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ընտրություններին՝ ինչ ձևաչափով էլ մասնակցենք, որտեղ էլ լինենք, դա քեզ չի մխիթարելու։

Գոնե այսօր հանգիստ քնիր, Պետրո՛ս»։

