Գլոբալ անկայունությունը ստիպում է ԵՄ-ին թուլացնել երկարատև պաշտպանիչ պատնեշները

Բրյուսելը մեղադրվում է ժողովրդավարությունը խաթարելու մեջ՝ օրենսդրական չափանիշները մեղմացնելու ծրագրերում։ ԵՄ գործադիր մարմինը հայտարարում է, որ գլոբալ անկայունությունը ստիպում է իրեն թուլացնել երկարատև պաշտպանիչ պատնեշները։
ԵՄ գործադիր մարմինը ցանկանում է առաջարկել նոր ուղեցույցներ, որոնք թույլ կտան նրան նվազագույնի հասցնել երկարատև ազդեցության գնահատումները և հանրային խորհրդակցությունները օրենքներ մշակելիս։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Տասնյակ քաղաքացիական հասարակության և արդյունաբերական խմբեր զգուշացրել են Եվրոպական հանձնաժողովին, որ այն կխաթարի ժողովրդավարությունը, եթե այն առաջ մղի կանոնակարգման գործընթացը պարզեցնելու ծրագիրը։
Հանձնաժողովը հունվարին հայտարարել է, որ ցանկանում է թուլացնել նոր օրենքներ գրելու իր ներքին գործընթացը, քանի որ այն պետք է ավելի արագ արձագանքի «մշտապես փոփոխվող և անկայուն աշխարհաքաղաքական միջավայրին»։
Դրա համար ԵՄ գործադիր մարմինը ցանկանում է առաջարկել նոր ուղեցույցներ, որոնք թույլ կտան նրան նվազագույնի հասցնել երկարատև ազդեցության գնահատումները և հանրային խորհրդակցությունները օրենքներ մշակելիս։ Սա թույլ կտա նրան ձեռնարկել «արագ և վճռական գործողություններ», – ասվում է գաղափարի վերաբերյալ հանրային կարծիքի կոչումում։
Սակայն ՀԿ-ների, արհմիությունների, գիտնականների, արդյունաբերական խմբերի և մասնավոր քաղաքացիների տասնյակ դիմումներում, որոնք հրապարակվել են Հանձնաժողովի կայքում, նշվում է, որ այս ծրագիրը կհանգեցնի անթափանց որոշումների կայացման, որը պատշաճ կերպով չի գնահատում նոր օրենքների տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունը։
«Երբ [Հանձնաժողովի որոշումների կայացման] մեքենան շրջանցվում է, ինչպես վերջերս արեց ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը, արդյունքում վատ օրենքներ են ստեղծվում հզոր կորպորացիաների և օտարերկրյա կառավարությունների ազդեցության տակ», – ասել է ClientEarth-ի առաջատար իրավաբան Սեբաստիան Բեխտելը։
«Ավելի լավ կարգավորման ուղեցույցները», որոնք վերջին անգամ թարմացվել են 2021 թվականին, ուրվագծում են այն քայլերը, որոնք ԵՄ-ն պետք է ձեռնարկի օրենքներ մշակելիս։ Դրանք պետք է «հիմնված լինեն առկա լավագույն ապացույցների վրա», և ցանկացած առաջարկ, որը կարող է թանկ լինել կամ զգալի տնտեսական, բնապահպանական կամ սոցիալական ազդեցություն ունենալ, պահանջում է ազդեցության գնահատում։
Սակայն, անդամ երկրներից շատերում աճող թշնամական գլոբալ առևտրային միջավայրի, քաղաքական անկայունության, պաշտպանական կարիքների և ԵՄ-ի դեմ աճող տրամադրությունների պայմաններում, կանոնակարգման հին մեթոդները այլևս նպատակին չեն համապատասխանում, պնդում է Հանձնաժողովը։
Փաստաթղթում ասվում է, որ թարմացված կանոնագիրքը «պետք է ենթադրի արագացված ուղիներ ժամանակի պահանջներին արձագանքելու նախաձեռնությունների համար և թույլ տա Հանձնաժողովին գործել անհետաձգելի իրավիճակներում»։
Ավստրիայի արհմիությունների ֆեդերացիան հայտարարել է, որ Հանձնաժողովը հակասում է «իր իսկ հայտարարած նպատակներին և լավ կառավարման, թափանցիկության և հաշվետվողականության հիմնական սկզբունքներին» և որ այն «մերժում է անհետաձգելիության օգտագործումը որպես ժողովրդավարական երաշխիքները շրջանցելու արդարացում»։
Բնապահպանական խմբերը նմանատիպ տոնով են արտահայտվել։ Oceana ՀԿ-ն, ClientEarth իրավաբանական բարեգործական կազմակերպությունը և Առողջության և շրջակա միջավայրի դաշինքը բոլորը զգուշացրել են Հանձնաժողովի «Ավելի լավ կարգավորման» օրակարգի ուղղության դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ավելի քան 50 ՀԿ-ներ համատեղ հայտարարություն են հրապարակել այս հարցի վերաբերյալ։
Քաղաքացիական հասարակության խմբերը միայնակ չեն, որոնք կոչ են անում զգուշության։ Արդյունաբերության գործիչները նույնպես զգուշացրել են «քաղաքական անհետաձգելիությունը» որպես արդարացում չօգտագործել ազդեցության հիմնավոր գնահատականներ չկատարելու համար։ Նրանց թվում են Շվեդիայի սննդի ֆեդերացիան և ֆրանսիական Crédit Agricole բանկը։
«Համապարփակ ազդեցության գնահատականները մնում են կարևոր»՝ նոր օրենսդրության ազդեցությունը գործող իրավական շրջանակների վրա հասկանալու համար, նշել է Եվրոպական բանկային ֆեդերացիան իր ներկայացրած փաստաթղթում։ Այնտեղ ասվում էր, որ մտահոգված է «ազդեցության գնահատումների բացակայության դեպքերի աճող թվով՝ առանց բավարար և թափանցիկ հիմնավորման»։
HEC Paris-ի ԵՄ իրավունքի և քաղաքականության պրոֆեսոր Ալբերտո Ալեմանոն ավելի հեռուն գնաց՝ մեղադրելով Հանձնաժողովին «աշխարհաքաղաքական սպառնալիքները զենքի վերածելու մեջ՝ մեզ պաշտպանող չափանիշները քանդելու համար»։
«Սա հաշվարկված փորձ է՝ ինստիտուցիոնալացնելու ապակարգավորումը հետևի դռնով, հանրային հաշվետվողականությունը փոխարինելով փակ դռների օրակարգով և աննկատ քանդելով քաղաքացիների՝ ԵՄ օրենսդրությունը ձևավորելու իրավունքը», – ասաց նա։
Գաղափարի պաշտպանները՝ ըստ մինչ օրս ներկայացված արձագանքների՝ քիչ են և հազվադեպ։ Եվրոպական հանձնաժողովը չի արձագանքել՝ արձագանքի վերաբերյալ մեկնաբանություն տալու խնդրանքին։
Դերեկուլյացիայի տենդ
Առաջարկվող փոփոխությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Հանձնաժողովը լիարժեքորեն առաջ է շարժվում իր պարզեցման օրակարգով, որի շրջանակներում մինչ օրս քննարկման են դրվել դեկոլեգացիայի 10 առաջարկներ, որոնք Բրյուսելում հայտնի են որպես «համալիր» օրինագծեր՝ գյուղատնտեսության, տեխնոլոգիաների, պաշտպանության, քիմիական նյութերի և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտներում։
Ելք-ը արդեն բազմաթիվ քննադատությունների է արժանացել այս առաջարկները շտապեցնելու համար՝ առանց պատշաճ ազդեցության գնահատումներ անցկացնելու թույլտվության։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Եվրոպական օմբուդսմեն Թերեզա Անխինյոն քննադատել է Հանձնաժողովին վատ կառավարման համար, քանի որ այն չի հարգել ուղեցույցները մի քանի պարզեցման օրինագծեր մշակելիս։
«Արագությունը չպետք է լինի նվազագույն ընթացակարգային չափորոշիչների հաշվին, քանի որ այդ չափորոշիչներն են, որոնք, վերջին հաշվով, երաշխավորում են կանխատեսելիությունը և վստահությունը», – անցյալ ամիս ասաց Անժինյոն Գերմանիայի մանրածախ առևտրի ֆեդերացիայի խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։
«Կարգավորման հանկարծակի փոփոխություններն առաջացնում են անարդարության զգացում, ապագայում վաղաժամ համապատասխանությունը խափանում և հենց այն անորոշությունը ներմուծում, որը պարզեցումը նախատեսված է նվազեցնելու համար», – հավելեց նա։
