20/01/2026

Դավիթաշենի կամրջի վրա, երկու ավտոպատահարի հետևանքով ավելի քան 1,5 ժամ երթևեկությունը վերածվել էր «աջափսանդալի»․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Հունվարի 19-ին, Երևանում՝ Դավիթաշենի կամրջի վրա տեղի ունեցած երկու ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով գրեթե 1,5 ժամից ավելի երթևեկությունը վերածվել էր «աջափսանդալի»։

Ինչպես տեղից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մինչ կժամանեին ԱՊՊԱ գործակալները՝ վարորդները զայրացած, մեկը մյուսին չզիջելով, փորձում էին անցնել ճանապարհը։

Բարեբախտաբար, այդ որոշ «վայ վարորդների» շտապողականության պատճառով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի չունեցան։

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր ֆոտոլրագրողը՝ հունվարի 19-ին, ավտովթար էր տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 11:20-ի սահմաններում Դավթաշենի կամրջի սկզբնամասում բախվել են շտապօգնության և «Ford» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Արմեն Գասպարյանի, վաշտի հրամանատար Արարատ Պետրոսյանի գլխավորությամբ։

Վթարի փաստով ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզում են վարորդների ինքնությունը։

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր ֆոտոլրագրողը՝ հունվարի 19-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 10։30-ի սահմաններում Դավիթաշեն վարչական շրջանից դեպի Արաբկիր վարչական շրջան տանող հատվածում՝ Դավիթաշենի կամրջի վրա, բախվել են «Tesla», «Nissan» և «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար, տուժածներ չկան։

Դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Արմեն Գասպարյանի, վաշտի հրամանատար Արարատ Պետրոսյանի գլխավորությամբ։

Վթարի փաստով ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզվում է վարորդների ինքնությունը։

Տարածքը սահմանազատել են նույն վաշտի ավագ պարեկ Նարեկ Ավետիսյանը և կրտսեր պարեկ Ղազար Ղազարյանը։

