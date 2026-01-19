Դավիթ Համբարձումյանի խափանման միջոցը փոխվել է

Վերաքննիչ քրեական դատարանը հրապարակել է Մասիս համայնքի կալանավորված ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ կիրառված խափանման նոր միջոցի վերաբերյալ որոշումը։
Համբարձումյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը փոփոխվել է, սահմանվել են տնային կալանք, գրավ և բացակայելու արգելք։
Հիշեցնենք՝ Երևանի քրեական դատարանի՝ հոկտեմբերի 23-ին հրապարակած վճռով Մասիս համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը դատապարտվել է 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման:
Դավիթ Համբարձումյանը մեղադրվում է 2018 թվականի ապրիլի 22-ին Հայանիստ-Հովտաշատ գյուղերի խաչմերուկում զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու համար:
