Դատարանը մերժել է Սամվել Շահրամանյանի հայցն ընդդեմ Նժդեհ Հովսեփյանի և ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի

Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը մերժել է Ղարաբաղի հինգերորդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հայցն ընդդեմ ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի գրքի հեղինակ Նժդեհ Հովսեփյանի։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանը Շահրամանյանի անունից դիմել էր դատարան ընդդեմ 9-րդ դասարանի «Հայաստանի պատմություն» դասագրքի հեղինակների, ԿԳՄՍ նախարարության և պատասխանատու այլ անձանց՝ պահանջելով հերքել նախագահի վերաբերյալ գրքում տեղ գտած տեղեկությունները։
Մասնավորապես պատմության 9-րդ դասարանի դասագրքում ԼՂ հայաթափման վերաբերյալ գլխում նշվում է, թե Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է լուծարման փաստաթուղթ։
Միևնույն ժամանակ միջնորդություն է ներկայացվել, որով Շահրամանյանի ներկայացուցիչը խնդրել է արգելել ՀՀ բոլոր դպրոցներում Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի 2025թ․ հրատարակության դասագրքի համապատասխան ենթավերնագրի ուսուցումը դպրոցներում մինչև գործով դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահը։
Շահրամանյանը պահանջում էր դատարանից՝ պարտավորեցնել պատասխանողներին հրապարակային հնարավոր բոլոր եղանակներով, այդ թվում՝ հերքումը կրթական ծրագիր մտցնելու միջոցով հրապարակել հետևյալ տեքստը․ «Հայաստանի պատմություն 9-րդ դասարանի դասագրքի «ԼՂ հարցը միջազգային ասպարեզում․ վերադարձ պատերազմին» 5․3 գլխի «ԼՂ-ի հայաթափումը» ենթավերնագրի տակ արտացոլված համապատասխան հետևյալ տեղեկությունը․ «ԼՂՀ նախագահը ստորագրեց ԼՂՀ-ն լուծարելու հրամանագիր» կեղծ է և ոչ իրական։ Դատարանը, ինչպես վերը նշեցինք, մերժել է այս պահանջը:
