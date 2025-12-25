Դեկտեմբերի 26-ի աստղագուշակ․ Ձեր ինտուիցիան կօգնի ձեզ կողմնորոշվել անսովոր իրավիճակներում

Դուք կցանկանաք այլ կերպ գործել, ազատվել ձեր սովորական սահմաններից և փորձել նոր բաներ: Այս օրը հիանալի է դրա համար: Ձեր ինտուիցիան կօգնի ձեզ կողմնորոշվել անսովոր իրավիճակներում և գտնել ձեր նպատակներին հասնելու ճանապարհը:
Այն ձեզ կասի գործողությունների լավագույն ընթացքը, թե ում դիմել, երբ պնդել և երբ ժպտալ և բաց թողնել: Սա թույլ կտա ձեզ հաղթահարել այն, ինչը նախկինում չափազանց դժվար էր թվում։
Արժե ուշադրություն դարձնել ֆինանսական հարցերին. գնահատեք ձեր ռեսուրսները, համոզվեք, որ բոլոր պարտադիր վճարումները ժամանակին են կատարվում և կազմեք առաջիկա շաբաթվա բյուջեն: Սա կօգնի ձեզ ավելի հանգիստ և վստահ զգալ։
Օգտակար կլինի օրվա մի մասն անցկացնել սիրելիների հետ՝ միասին տնային գործեր անելով: Հնարավոր է, որ ընտանեկան տոնակատարության համար գտնվի մի պատճառ, որը բոլորին դուր կգա: Երիտասարդները հակված կլինեն շռայլ վարքագծի: Նրանց խոսքերն ու գործողությունները կարող են ուշադրություն գրավել, բայց քիչ հավանական է, որ դրանք ուժեղ բացասական արձագանք առաջացնեն ուրիշների կողմից։
Նորապսակ զույգերի միջև կարող են անհամաձայնություններ առաջանալ: Ցանկացած դժգոհություն կամ թաքնված դժգոհություն կարող է տարածվել: Փորձեք անձնական խնդիրները հրապարակայնորեն չբարձրաձայնել: Եթե զգում եք, որ վեճը չափազանց հեռու է գնում, լավագույնն է դադարեցնել և առաջարկել թեմային վերանայել ավելի ուշ, երբ զգացմունքները հանդարտվեն։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Դուք կցանկանաք հեշտ հաղթանակներ և ձեր ծրագրերը իրականացնելու հնարավորություն՝ առանց շեղվելու մանրուքներով կամ անհանգստանալու ուրիշների սխալների համար։ Սակայն, օրվա սկզբում կպատահի հակառակը. դուք ստիպված կլինեք մի կողմ դնել ձեր սեփական գործերը՝ ուրիշների խնդիրները լուծելու համար։
Որոշ Խոյերի համար նույնիսկ իրենց սովորական գործերը շատ ավելի դժվար կլինեն, քան սովորաբար։ Հավանական չէ, որ այս նշանի ներկայացուցիչները հրաժարվեն սկսածից, քանի որ սովորաբար ոչ մի խոչընդոտ չի կարող նրանց ստիպել հրաժարվել իրենց ծրագրերից։ Այնուամենայնիվ, կա ռիսկ, որ շատ էներգիա կվատնվի։ Այս դեպքում լավ գաղափար կլինի պարզապես մի փոքր սպասել։ Հավանական է, որ դրական միտումները կուժեղանան կեսօրին, և դուք կզգաք աստղերի աջակցությունը։
Երեկոյի մոտենալուն պես ավելի հեշտ կլինի հանգստանալ և վայելել խաղաղությունն ու ներդաշնակությունը։ Դուք կզգաք, որ սիրելիները պատրաստ են աջակցել և օգնել ձեզ բազմաթիվ ձևերով՝ առանց ավելորդ բացատրությունների։ Ընտանիքի հետ շփումը կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը և կվերականգնի ձեր վստահությունը։ Նույնը կարելի է ասել սիրելիի հետ հաճելի զրույցի, ինչպես նաև ձեզ համար նրանց կողմից պահված հաճելի անակնկալների մասին։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Դուք կզգաք, որ բավականաչափ բան եք արել և արժանի եք արժանի պարգևի։ Նույնիսկ եթե այն անմիջապես չգա, մի՛ նեղվեք։ Շատ բան կստացվի ձեր օգտին. պարզապես ցանկալի արդյունքին կհասնեք սպասվածից մի փոքր ուշ։
Հնարավոր են որոշ աննշան դժվարություններ սիրելիների հետ շփման մեջ. ձեզ միշտ չէ, որ ճիշտ կհասկանան։ Կարևոր է չվիրավորվել և ժամանակ հատկացնել բացատրելու համար, թե ինչ եք ուզում և ինչու եք անում այն, ինչ անում եք։ Անկեղծ, առանց մեղադրանքների զրույցը արագ կթեթևացնի լարվածությունը և կվերականգնի աջակցության զգացումը։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ձեր ինտուիցիան կօգնի ձեզ գտնել բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ և առաջարկել ձեր հաջորդ քայլերը: Եթե չեք կարողանում անմիջապես իրականացնել ձեր ծրագրած ամեն ինչ, մի անհանգստացեք: Շուտով իրավիճակը կդառնա ավելի բարենպաստ, և այդ ժամանակ կարող եք գործողություններ ձեռնարկել: Որպեսզի չմոռանաք այն գաղափարները, որոնք այսօր ձեզ մոտ են գալիս նախաամանորյա եռուզեռի ժամանակ, ժամանակ հատկացրեք դրանք գրի առնելու համար:
Շատ Երկվորյակներ այսօր կխուսափեն ձանձրալի տնային գործերից և կցանկանան ինչ-որ ավելի կենսուրախ և հետաքրքիր բան: Այնուամենայնիվ, կարևոր է լուծել առնվազն ամենահրատապ խնդիրները, որպեսզի դրանք ավելի չվատացնեն ձեր տրամադրությունը: Երբ դա անեք, ձեր տրամադրությունը կբարելավվի, իսկ զվարճանքները, զբոսանքներն ու հավաքույթները կդառնան ավելի հաճելի:
Ուշադրություն դարձրեք ձեր շրջապատին: Այսօր դուք ավելի ենթակա եք արտաքին ազդեցությունների, քան սովորաբար, ուստի խորհուրդ է տրվում ժամանակ անցկացնել ձեզ աջակցող և ոգեշնչող մարդկանց հետ: Փորձեք չծանրաբեռնել ձեզ կեսօրին. ձեր առողջությունը կարող է որոշ չափով վատթարանալ, ուստի հանգիստը հատկապես կարևոր է:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Բնապատկերի փոփոխությունը օգտակար կլինի: Մի բաց թողեք ձեր սովորական շրջապատից դուրս գալու, ձեր սոցիալական շրջանակը ընդլայնելու և այն վայրերը այցելելու հնարավորությունը, որտեղ երբեք չեք եղել: Այս ամենը զգալիորեն կթարմացնի ձեր մտքերը և ձեզ նոր մոտեցում կտա առօրյա գործերին: Հավանական են հաճելի ծանոթություններ: Այսօր հանդիպած մարդիկ կարող են կարևոր դեր խաղալ ձեր կյանքում, օրինակ՝ առաջարկելով ինչ-որ հետաքրքիր բան կամ աջակցելով ձեր գաղափարին: Օրը նաև հարմար է հին կապերը վերականգնելու և հաշտվելու նրանց հետ, ում հետ վիճել եք: Մարդիկ, որոնց մի ժամանակ վիրավորել եք, կընդունեն ձեր ներողությունը և ուրախ կլինեն շարունակել շփվել:
Ձանձրալի առօրյա գործերը կարող են վստահվել ուրիշ մեկին, եթե մոտակայքում կա մեկը, ով կարող է հուսալիորեն կատարել դրանք: Փորձեք չափազանց շատ ժամանակ չծախսել այն գործերի վրա, որոնք հնարավոր չէ վստահել: Այսօր մի չափազանցեք ձեզ՝ փորձելով հասնել կատարյալ արդյունքների ձեր ձեռնարկած ամեն ինչում:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հիանալի է համատեղել բիզնեսը հաճույքի հետ։ Դուք չեք բաց թողնի օգտակար բան սովորելու հնարավորությունը, արագ կհասկանաք բարդ թեման, իսկ եթե ինչ-որ բան լուրջ ընդունեք, կես ճանապարհին չեք հանձնվի։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց եք ցանկացել փորձել՝ գործնական դասընթաց, կարճ վարպետության դաս կամ տեղեկատվական վեբինար։ Նույնիսկ եթե դրան նվիրեք ընդամենը մեկ կամ երկու ժամ, դուք ձեռք կբերեք օգտակար հմտություն, և ձեր տրամադրությունը կբարելավվի։ Կիրակի օրը նաև լավ ժամանակ է որոշ մանր գործերն ավարտելու, կարգի բերելու և ավելորդ բաներից ազատվելու համար։ Հիմնականը ամեն ինչ միանգամից չփորձելն է։ Կազմեք կարճ ցուցակ և ժամանակ հատկացրեք հանգստի համար. այս կերպ դուք ժամանակ չեք վատնի և չեք հյուծի ձեզ։
Այսօր դուք հատկապես գրավիչ կլինեք, և ուրիշները անպայման կնկատեն։ Ընտրելով, թե ում հետ ժամանակ անցկացնել, վստահեք ձեր ինտուիցիային. դա կօգնի ձեզ տարբերակել իրական հետաքրքրությունը անցողիկ սիրահարվածությունից։
Առավոտյան դուք ձեզ հիանալի կզգաք, բայց երեկոյան ձեր առողջությունը կարող է վատթարանալ, իսկ քրոնիկ հիվանդությունները կարող են վատթարանալ։ Այսպիսով, լավագույնն է սահմանափակել ֆիզիկական ակտիվությունը, հատկապես, եթե առջևում լարված շաբաթ ունեք։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Փորձեք մի փոքր դանդաղեցնել և խուսափել ինքներդ ձեզ կամ ուրիշներին շտապեցնելուց: Այսօր դուք հակված կլինեք անհամբերության բառացիորեն ամեն ինչում: Շատ Կույսեր կցանկանան, որ բոլոր խնդիրները անհապաղ լուծվեն, սիրելիները հասկանան դրանք առանց բացատրության, և ցանկացած հարցի անմիջապես պատասխան ստանան: Սակայն այսօր շտապելը կարող է փչացնել ձեր տրամադրությունը և ստեղծել ավելորդ լարվածություն։
Փորձեք հատկապես նրբանկատ լինել սիրելիների հետ: Սա անպայման լավ օր չէ հարաբերությունները կարգավորելու կամ ձգձգված խնդիրները քննարկելու համար. կա ռիսկ, որ նման զրույցները կհանգեցնեն լուրջ դժգոհությունների և վեճերի: Անհամաձայնություններ կարող են առաջանալ աննշան, անկարևոր մանրամասների շուրջ, և ավելի լավ է փոքր զիջումների գնալ, քան համառել և սրել իրավիճակը: Հատկապես կարևոր է զերծ մնալ նախատինքներից և քննադատություններից սիրելիի հետ շփվելիս։
Հնարավոր է, որ աշխատանքային որոշ գաղափարներ առաջանան: Դրանք, հավանաբար, կիրականացվեն հաջորդ տարի, բայց առայժմ կարող եք հանգիստ մտածել ամեն ինչի մասին: Եթե հնարավորություն կա դաշնակիցների հետ ծրագրերը քննարկելու ոչ պաշտոնական միջավայրում, օգտվեք դրանից:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Հնարավորություն կլինի կարգի բերել ձեր ֆինանսական գործերը: Որոշ Կշեռքներ կգտնեն միջոց մի փոքր լրացուցիչ գումար վաստակելու, մինչդեռ մյուսները կհասկանան, թե ինչպես լավագույնս ծախսել իրենց առկա միջոցները: Ինտուիցիան ձեզ կասի, թե որ ծախսերը կարելի է անվտանգ կերպով կրճատել, և որոնք չպետք է խնայել: Սա նաև լավ օր է հանգիստ ստուգելու համար, որ ձեր բոլոր հաշիվները ժամանակին վճարվել են, և որ չկան չմարված վարկեր կամ պարտքեր, որոնք վաղուց պետք է մարվեն: Եթե դուք ժամանակ հատկացնեք ֆինանսական որոշումներ կայացնելուն, սխալներ չեք թույլ տա:
Սա լավագույն օրը չէ լուրջ և բարդ գործերի համար. շատ Կշեռքներ դժվարությամբ կընդունեն ճիշտ տրամադրություն: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք զբաղվել որոշ մանր գործերով կամ ավարտել այն, ինչ երկար ժամանակ հետաձգել եք: Այստեղ որևէ դժվարություն չի լինի, և դուք հաջողության կհասնեք նույնիսկ ավելի շուտ, քան սպասվում էր:
Սիրելիների հետ հարաբերությունները հարթ են: Դուք կարող եք համաձայնության գալ բազմաթիվ հարցերի շուրջ՝ խուսափելով վեճերից և փոխադարձ մեղադրանքներից: Սիրելիի հետ փոխըմբռնման հասնելը դժվար չի լինի, նույնիսկ եթե վերջերս միշտ չէ, որ կարողացել եք լեզու գտնել։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Սա զարմանալիորեն հաջող օր կլինի. դուք շատ բան կցանկանաք, բայց կստանաք նույնիսկ ավելին, քան սպասում էիք: Հաջողությունը հեշտությամբ կգա, և շատ բաներ կզարգանան բնականաբար. պարզապես պետք է հետևեք ձեր ինտուիցիային: Նույնիսկ այն բաները, որոնք դուք ստանձնում եք առանց մեծ ոգևորության, արագ և արդյունավետ կավարտվեն: Օրվա առաջին կեսը իդեալական է հատկապես դժվարին առաջադրանքներ լուծելու համար, քանի որ այս պահին դուք կկարողանաք ավելի հեշտությամբ կենտրոնանալ։
Դուք կարող եք թույլ տալ որոշ չպլանավորված ծախսեր, և ավելի լավ է գումար ծախսել այն բաների վրա, որոնք ձեզ երկարատև ուրախություն կպարգևեն, ինչպիսիք են տան համար օգտակար իրերը: Հնարավոր են փոքր դրամական մուտքեր: Որոշ Կարիճներ կկարողանան նաև բանակցել գործընկերների հետ, որոնք կարող են զգալի շահույթ բերել:
Այս օրը բարենպաստ կլինի նաև անձնական հարաբերությունների համար: Եթե ձեզ գրավում է ինչ-որ մեկը, մի՛ վարանեք նախաձեռնություն ցուցաբերել: Դուք կկարողանաք լավ տպավորություն թողնել այն մարդու վրա, ում հետ երկար ժամանակ սիրահարված եք եղել: Նրանք, ովքեր արդեն հարաբերությունների մեջ են, պետք է մտածեն ինչ-որ յուրահատուկ բանի մասին. կազմակերպել անսովոր ժամադրություն, գնալ գեղեցիկ վայր, փոքրիկ անակնկալ մատուցել կամ պարզապես ժամանակ անցկացնել այնպես, ինչպես միշտ ցանկացել են։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրը լի կլինի իրադարձություններով և այնքան շատ իրադարձություններով ու տպավորություններով, որ նույնիսկ ամենաէներգետիկ Աղեղնավորները վերջում կզգան հոգնածություն։ Ավելի հեշտ կլինի խնայել էներգիան, եթե առավոտից սահմանեք հարմարավետ տեմպ և չփորձեք ամեն ինչ անել։ Օգտակար է նաև ընդմիջում վերցնել առաջադրանքների միջև և երբեմն զբաղվել հաճելի բանով՝ հոգնածությունից խուսափելու համար։
Հնարավորություն կլինի ավելացնել ձեր եկամուտը, օրինակ՝ աշխատելով արտաժամյա։ Սա հատկապես բարենպաստ օր կլինի ծառայությունների ոլորտում աշխատող Աղեղնավորների համար։ Սակայն մեծ ծախսերը քիչ հավանական են։ Եթե որոշեք գնումներ կատարել կեսօրին, կկարողանաք կատարել որոշ խելացի գնումներ։
Հնարավոր են ընտանեկան անհամաձայնություններ, նույնիսկ վեճեր։ Դրանք կարող են օգտակար լինել, եթե հանգիստ լսեք ձեր հակառակորդներին և հաշվի առնեք նրանց տեսակետը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է չշեղվել կամ անտեսել փաստերն ու համոզիչ փաստարկները՝ ձեր գործը ապացուցելու համար։ Այս նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կարևոր նորություններ կստանան մտերիմ ընկերոջ կամ ազգականի վերաբերյալ։ Պատրաստ եղեք հանդիպել կամ զանգահարել այս մարդուն՝ նրան աջակցելու կամ խորհուրդ տալու համար։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Այսքան շատ անելիքներ ունենալով՝ ոչ բոլոր Այծեղջյուրները կկարողանան հանգիստ հանգստանալ։ Դժվարություններ կարող են առաջանալ այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը չի արդարացնում ձեր սպասումները կամ չի կատարում խոստումը այլ կերպ, քան դուք հույս ունեիք։ Փորձեք չանհանգստանալ այս մասին և կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչը կարելի է շտկել հենց հիմա։
Օրը բարենպաստ կլինի ֆինանսական հարցերը լուծելու, ինչպես նաև սիրելիների հետ համատեղ բյուջեի և նախատեսված ծախսերի հետ կապված հարցերը քննարկելու համար։ Դուք կկարողանաք հանգիստ փոխանցել ձեր տեսակետը, և նույնիսկ նրանք, ովքեր սովորաբար հակված են շռայլության, ավելի խնայող կդառնան ձեր ազդեցության շնորհիվ։
Կարևոր է պահպանել ջերմությունն ու վստահությունը սիրելիի հետ ձեր հարաբերություններում։ Օրվա սկզբում հնարավոր են անհամաձայնություններ կամ լարված պահեր, որոնք կպահանջեն ձեզ զիջումների գնալ և համբերատար լինել։ Լավագույնն է հետաձգել դժվար հարցերի քննարկումը, խուսափել վիճելի թեմաներից և կոպիտ խոսքերից, ինչպես նաև խուսափել հին խնդիրներին ու դժգոհություններին վերանայելուց։ Աստիճանաբար դրական միտումների ազդեցությունը կամրապնդվի։ Երեկոյան լեզու գտնելն ավելի հեշտ կդառնա, և դուք կցանկանաք միմյանց հաճոյանալ։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Առավոտյան դուք ձեզ ավելի էներգիայով կզգաք, քան սովորաբար։ Վճռականությունը և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու պատրաստակամությունը կօգնեն ձեզ առաջ շարժվել երկար ժամանակ հետաձգված գործերում։ Այնուամենայնիվ, լավագույնն է սկսել պլան կազմելուց և առաջնահերթություններ սահմանելուց, որպեսզի հետագայում չբաց թողնեք ամենակարևոր բաները։
Կարող են առաջանալ հետաքրքիր գաղափարներ ձեր մասնագիտական աճի կամ բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ։ Դուք չեք կարողանա անմիջապես սկսել դրանք իրականացնել, բայց ժամանակ կունենաք հանգիստ մտորելու, որոշելու, թե ինչի եք ուզում հասնել առաջիկա ամիսներին, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեք և ում պետք է գրեք կամ զանգահարեք հաջորդ շաբաթ։ Լսեք ավելի փորձառու մարդկանց խորհուրդները։ Երբեմն ուրիշների մի քանի պարզ առաջարկները կարող են օգնել ձեզ խուսափել սխալներից և գտնել ձեր նպատակին հասնելու ավելի արագ ուղի։
Ձեր հարաբերությունները սիրելիի հետ կարող են լարված լինել օրվա ընթացքում, բայց երեկոյան ավելի ներդաշնակ կդառնան։ Ջրհոսները, ովքեր բաց են նոր ծանոթությունների համար, պետք է ընտրողաբար վերաբերվեն և զգույշ լինեն նրանց նկատմամբ, ովքեր փորձում են նվաճել նրանց համակրանքը։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Այս օրը կարող է մարտահրավերներով լի և մի փոքր հոգնեցուցիչ թվալ, բայց քիչ հավանական է, որ այն անսպասելի խնդիրներ կբերի։ Դուք վաղուց եք զգացել, որ ինչ-որ բան կարող է այնպես չգնալ, ուստի սա ձեզ անակնկալի չի բերի։ Եթե լսեք ձեր ինտուիցիային, արագ կհասկանաք գործողությունների լավագույն ընթացքը, որտեղից սկսել և ինչը հետաձգել։ Ամեն դեպքում, մի փորձեք ամեն ինչ միանգամից անել։ Ընտրեք ամենակարևոր բաները և քայլ առ քայլ առաջ շարժվեք։
Ձեր տրամադրությունը փոփոխական կլինի։ Առավոտյան էներգիայով և լավատեսությամբ լի Ձկները կարող են օրվա ընթացքում նեղվել աննշան բաներից կամ վիրավորվել այնպիսի մեկնաբանություններից, որոնք սովորաբար չեն լսվում։ Շրջապատողների համար դժվար կլինի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ։ Եթե ձեզ հաջողվի վերահսկել ձեր հույզերը և խոսել ձեր փորձի մասին, անպայման կստանաք այն աջակցությունը, որն այդքան անհրաժեշտ է։
Այսօր իրենց առաջին հանդիպման գնացող Ձկները դժվար ժամանակներ կունենան։ Նշանի նման ներկայացուցիչները կարող են թվալ շատ պահանջկոտ և անզիջում, ինչը զգալիորեն կբարդացնի հաղորդակցությունը։ Նրանք, ովքեր երկար ժամանակ իրենց սիրելիի հետ են, կարող են բախվել այլ տեսակի դժվարության. համատեղ ծրագրերի առաջարկները կարող են անմիջապես չարժանանալ աջակցության, և դա կարող է տխրեցնել ձեզ։ Այնուամենայնիվ, եթե պահպանեք հանգստությունը և անկեղծ լինեք ինքներդ ձեզ հետ, կհաղթահարեք հակասական զգացմունքները և կխուսափեք սիրելիի օտարացումից։
Բաց մի թողեք
Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …
Տեր Վրթանես Բաղալյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և անակնկալ այց կատարել Մայր Աթոռ
Տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում հիմնականում կդիտվեն ձյան տեսքով