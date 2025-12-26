Դեկտեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Ինչ վերաբերում է փողին, ապա լավագույնն է հույսը դնել ձեր ինտուիցիայի վրա

Օրը կարող է այնքան հարթ չսկսվել, որքան դուք հույս ունեիք։ Հավանական են աննշան ուշացումներ և խախտված պայմանավորվածություններ։ Հնարավոր է, որ աշխատավայրում վեճերը կամ երկար քննարկումները ներկա իրավիճակին չառնչվող հարցերի շուրջ զգալի ժամանակ կխլեն։
Եթե դիմադրեք սադրանքներին, չափազանց սուր չարձագանքեք և չփորձեք ամեն գնով ապացուցել ձեր փաստարկները, իրավիճակը կարող է արագ բարելավվել։ Նրանք, ովքեր կկարողանան պահպանել հանգստությունը, կնկատեն, որ կեսօրին ամեն ինչ ավելի լավ է ընթանում։
Ավելի հեշտ կդառնա բանակցել, գտնել ընդհանուր լեզու գործընկերների հետ և լուծել նախկինում աներևակայելի դժվար թվացող առաջադրանքներ։
Սիրելիների հետ հարաբերությունները կզարգանան ներդաշնակորեն, և դրական միտումները կգերակշռեն սիրային հարաբերություններում։ Սիրելիին սովորականից մի փոքր ավելի ուշադրություն դարձնելը կբարձրացնի նրա տրամադրությունը և ձեզ շատ ավելի լավ կզգաք։
Լավ կլինի ֆինանսական տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է փողին, ապա լավագույնն է հույսը դնել ձեր ինտուիցիայի վրա. այն ձեզ կասի, թե ինչի մեջ արժե ներդրում կատարել և կօգնի ձեզ հրաժարվել կասկածելի տարբերակներից։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Դժվար կլինի անմիջապես կենտրոնանալ ձեր գործերի վրա։ Դուք հատկապես կշեղվեք օրվա առաջին կեսին։ Ավելին, հնարավոր է, որ ձեր ծանոթներից մեկը օգնության կարիք ունենա, և դուք ստիպված կլինեք փոփոխել ձեր ծրագրերը՝ այն տրամադրելու համար։ Աստղերը խորհուրդ են տալիս հնարավորինս խուսափել իրարանցումից և խառնաշփոթից, չփորձել ամեն ինչ միանգամից անել և հետևողականորեն գործել, քանի որ դա կօգնի խնայել էներգիան և ավարտին հասցնել առնվազն ամենակարևոր նախագծերը։
Ձեր շրջապատի մարդիկ հատկապես ակտիվ կլինեն ձեր կյանքում՝ տալով չպատվիրված խորհուրդներ, տալով բազմաթիվ հարցեր կամ անելով կասկածելի առաջարկներ։ Սա կարող է նյարդայնացնող լինել օրվա առաջին կեսին, բայց հետագայում դուք կհասկանաք, թե ինչպես այս իրավիճակը ձեր օգտին դարձնել։ Ամեն դեպքում, փորձեք խուսափել կոշտ հայտարարություններից. դրանք կարող են հրահրել հակամարտություն, որը դժվար կլինի լուծել։
Օրվա երկրորդ կեսը հատկապես բարենպաստ կլինի անձնական հարաբերությունների համար։ Սիրահարված Խոյերը կարող են ակնկալել ուշադրության նշաններ, անակնկալներ, խոստովանություններ կամ առաջարկներ, որոնք վաղուց են ցանկացել լսել։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Կարևոր է ճշգրիտ գնահատել ձեր կարողությունները և չպահանջել անհնարինը ինքներդ ձեզանից կամ ուրիշներից: Սխալ կլինի ակնկալել հեշտ հաղթանակ կամ մեծ հաջողություն, եթե պատրաստ չեք ջանքեր գործադրել: Դուք վճռական կլինեք արագ գործել, բայց անհիմն լավատեսությունն ու չափազանց վստահությունը կարող են հանգեցնել մանր սխալների: Ցուլերը, ովքեր ձգտում են ավելի չափավոր տեմպով քայլել, կխուսափեն ամոթալի սխալներից, ժամանակին կստուգեն ամեն ինչ և կկայացնեն տեղեկացված որոշումներ: Այս նշանի այս ներկայացուցիչները կկարողանան պահպանել իրենց հեղինակությունը և խուսափել դժվար իրավիճակներից օրվա մնացած մասի համար։
Այս օրվա իրադարձությունները կարող են ստիպել ձեզ ոչ միայն փոփոխել ձեր ծրագրերը, այլև նորովի նայել ծանոթ բաներին: Հուսալի, բայց հնացած մեթոդներից նորերի անցնելը օգտակար կլինի: Դա թույլ կտա ձեզ կարևոր քայլ անել առաջ և մոտենալ այն նպատակին, որը վաղուց ոգեշնչել է ձեզ։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Դուք կցանկանաք արագ գործել, և հանգամանքները բարենպաստ կլինեն: Ձեր ինտուիցիան ձեզ կասի, որ ժամանակն է լուծել այն խնդիրները, որոնք նախկինում չափազանց դժվար կամ չափազանց ռիսկային էին թվում: Դուք կկարողանաք արագ գնահատել իրավիճակը, ընտրել ճիշտ նպատակը և սկսել աշխատել դրա ուղղությամբ։
Կարող եք սկսել աշխատել նոր աշխատանքային նախագծերի վրա: Դուք չեք վախենա պատասխանատվություն ստանձնել և կգտնեք միջոց՝ հավաքելու և ոգեշնչելու այն մարդկանց, ովքեր կարող են օգտակար լինել: Դուք հատկապես հաջողակ կլինեք այն աշխատանքներում, որոնք պահանջում են քաջություն, արագություն և նպատակի հստակ զգացում: Հնարավոր են հաջող ֆինանսական որոշումներ: Դուք կնկատեք շահավետ հնարավորություններ, կբանակցեք ավելի լավ պայմանների շուրջ և կխուսափեք որևէ օգտակար բան բաց թողնելուց։
Բաց մի թողեք ձեր սիրային կյանքում նախաձեռնությունը ստանձնելու հնարավորությունը: Կարող եք մոտենալ ձեզ դուր եկող մեկին, հրավիրել նրան հանդիպման կամ ինչ-որ բան առաջարկել: Հնարավոր են նաև անսովոր հանդիպումներ, որոնցից մեկը կարող է հանգեցնել հետաքրքրաշարժ պատմության: Ճակատագրական հանդիպումների հավանականությունը հատկապես բարձր է կեսօրին:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ոչ մի անսպասելի իրադարձություն ձեզ չի շեղի ուղուց կամ չի ազդի ձեր ծրագրերի վրա: Խեցգետինները պատրաստ կլինեն ամեն ինչի, չեն շփոթվի նոր հանգամանքներով և կկարողանան ճիշտ որոշում կայացնել նույնիսկ նվազագույն տեղեկատվությամբ: Հնարավոր է, որ ծանոթ խնդիրներին ավելացվեն բոլորովին նոր առաջադրանքներ և մարտահրավերներ, և դուք դրանք լավ կհաղթահարեք: Վերջերս հանդիպած մարդիկ, հավանաբար, կօգնեն ձեզ այս հարցում. սա կարող է լինել երկարատև և արդյունավետ համագործակցության սկիզբ:
Որոշ Խեցգետինների համար օրը նկատելի փոփոխություններ կբերի դեպի լավը իրենց մասնագիտական կյանքում: Այս նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կստանան առաջարկներ, որոնցից չեն ցանկանա հրաժարվել, մինչդեռ մյուսները կմտածեն շահույթ խոստացող գաղափարների մասին: Դուք կկարողանաք կառուցողականորեն գնահատել ֆինանսական հարցերը, առաջընթաց գրանցել բանակցություններում և պլանավորել առաջիկա ամիսների ծախսերը:
Դուք հնարավորություն կունենաք ուշադրություն դարձնել սիրելիներին և հոգ տանել ձեզ համար կարևոր մեկի մասին: Կարող եք պլանավորել զվարճանք կեսօրվա համար, բայց լավագույնն է, որ դրանք չտևեն մինչև ուշ գիշեր:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հանգիստ մնացեք և մի՛ նյարդայնացեք, անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում ձեր շուրջը: Հանգստություն պահպանելը և ձեր զգացմունքներով չտարվելը կօգնի ձեզ հաղթահարել ցանկացած դժվարություն և խուսափել սխալներից: Կարևոր է նաև կարողանալ անմիջապես առաջնահերթություն տալ հիմնական կետերին, խուսափել մանրուքներով շեղվելուց և ուրիշների կողմից առաջնորդվելուց։
Կարևոր է չխառնել գործնական և անձնական հարաբերությունները: Անկասկած լավ գաղափար չէ որևէ բիզնես նախագիծ սկսել ընկերների կամ ընտանիքի հետ, բայց նաև խորհուրդ չի տրվում տանը քննարկել աշխատանքային հարցեր: Երեկոյան միջոցառումները կօգնեն ձեզ որոշ ժամանակով մոռանալ բազմաթիվ անհանգստությունների մասին: Հավանական են լավ նորություններ, հաճելի հանդիպումներ և շատ գայթակղիչ առաջարկներ:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Կլինեն բազմաթիվ հանդիպումներ և զրույցներ, այդ թվում՝ չպլանավորված։ Դուք ստիպված կլինեք սովորականից ավելի հաճախ անցնել տարբեր առաջադրանքների միջև՝ փորձելով չմոռանալ, չխառնվել կամ չկորցնել որևէ բան։ Սա հոգնեցուցիչ կլինի։ Զարմանալի չէ, որ շատ Կույսեր սովորականից ավելի դյուրագրգիռ կլինեն։ Սա երբեմն կդժվարացնի նրանց համար ընդհանուր լեզու գտնելը ուրիշների հետ։ Երկարատև անհամաձայնությունները կարող են սրվել, և վեճերը, հավանաբար, կլինեն ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ տանը։ Այնուամենայնիվ, եթե պահպանեք բարեկամական և խաղաղ վարքագիծ, շատ լարված պահեր բնականաբար կհարթվեն։
Դուք կարող է կարիք ունենաք վերանայելու որոշ հին հարցեր կամ խնդիրներ, որոնք վաղուց լուծված էիք համարում։ Դուք ավելի լավ կհաղթահարեք դրանք, եթե համբերատար և հետևողական լինեք, ուշադրություն դարձնեք մանրամասներին և խուսափեք հին սխալները կրկնելուց։
Երեկոն հարմար է ընտանեկան միջոցառումների և սիրելիների հետ շփվելու համար։ Դուք կկարողանաք քննարկել ծրագրեր, համաձայնության գալ կարևոր հարցերի շուրջ և սովորել ինչ-որ բան, որը կպարզաբանի իրավիճակը։ Կլինի մի վստահություն, որը վերջերս բացակայում էր, և թյուրըմբռնումները կմնան անցյալում։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Գերազանց գաղափարներ կծագեն, և դուք գրեթե անմիջապես կգտնեք դրանք գործնականում կիրառելու միջոց։ Ճիշտ է, դուք ստիպված կլինեք որոշ զիջումների գնալ և հետաձգել ձեր ամենահամարձակ ծրագրերը, բայց միևնույն է, դուք կանեք կարևոր առաջին քայլերը։ Ժամանակին ցուցաբերած ճկունությունը կօգնի ձեզ պահպանել լավ հարաբերություններ գործընկերների և կոլեգաներիի հետ և խուսափել ղեկավարության հետ լուրջ անհամաձայնություններից։
Հավանական են աշխատանքի փոփոխության կամ երկարաժամկետ գործընկերության սկզբի վերաբերյալ առաջարկներ։ Շատ գայթակղիչ հեռանկարներ կբացվեն փոփոխությունների պատրաստ Կշեռքների համար։ Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ նոր ձեռնարկում հաջողությունը դժվար թե հեշտ լինի։ Ձեր պարտականությունները կաճեն, բայց դուք կտեսնեք ուղիղ կապ ձեր ջանքերի և արդյունքների միջև. ձեր եկամուտը կաճի, ինչպես նաև ձեր հեղինակությունը։
Կեսօրը հարմար է նախկինում սկսված նախագծերն ավարտելու և առաջընթացը ամփոփելու համար։ Սա նաև բարենպաստ ժամանակ կլինի ոչ պաշտոնական շփման, ընկերների հետ հանդիպելու և հարազատներին այցելելու համար։ Սա նաև լավ օր է հին կապերը վերականգնելու և հաշտվելու նրանց հետ, ում հետ վիճել եք։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Կարևոր է պահպանել հանգստությունը: Սա հեշտ օր չէ: Այն կարող է բերել մի շարք հակասական զգացմունքներ, և եթե թույլ տաք, որ դրանք ձեզ առաջնորդեն ամեն ինչում, ռիսկի եք դիմում հիմար սխալներ թույլ տալ: Կարիճները, որոնք սովոր են արագ գործել և անմիջապես իրենց ուզածը ստանալ, պետք է հատկապես զգույշ լինեն: Այսօր նրանք ռիսկի են դիմում լուրջ սխալ թույլ տալու՝ չափազանց շատ բան դնելով խաղադրույքի վրա: Որևէ կարևոր գործողություն ձեռնարկելուց առաջ կանգ առեք, ժամանակ տվեք ինքներդ ձեզ՝ իրավիճակը խորհելու և տարբեր տարբերակներ գնահատելու համար:
Հնարավոր են անհամաձայնություններ գործընկերների կամ ղեկավարության հետ: Դուք կկարողանաք ոչ միայն հարթել իրավիճակը, այլև ապացուցել ձեր փաստարկները, եթե պահպանեք կառուցողական վերաբերմունք և խուսափեք անձնական հարձակումներից: Մի մոռացեք ձեր նախկին պայմանավորվածությունների մասին: Եթե այսօր չկարողանաք պահել խոստումը, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր հեղինակության վրա:
Լավագույնն է չշտապել խոշոր գնումների կամ կարևոր ֆինանսական որոշումների հարցում: Այստեղ առաջինը մտքում եկող գաղափարները, հավանաբար, հաջողության չեն հասնի:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրը կլինի հանգիստ և հարմարավետ, զերծ անսպասելի իրադարձություններից և ավելորդ սթրեսից: Դուք ստիպված չեք լինի որևէ առանձնապես լուրջ ջանք գործադրել ձեր նպատակներին հասնելու համար, և հաջողությունը կուղեկցի բազմաթիվ ջանքերում: Եթե վերջերս կուտակվել են առաջադրանքներ, դուք կկարողանաք դրանք կարգավորել, գնահատել ձեր առաջընթացը և ամփոփել: Այն բաները, որոնք սովորաբար թվում են ձանձրալի և հոգնեցուցիչ, այսօր հեշտությամբ առաջ կընթանան: Եվ արդյունքները կարող են գերազանցել սպասումները, եթե ստեղծագործաբար մոտենաք նման առաջադրանքներին:
Նրանք, ովքեր վերջերս մտածում էին աշխատանքը կամ կարիերան փոխելու, եկամտի նոր աղբյուր փնտրելու կամ պարզապես մտածում էին, թե արդյոք ճիշտ մասնագիտություն են ընտրել, կարող են լավ գաղափարներ ունենալ: Դեռ վաղ է սկսել ձեր ծրագրերը իրականացնել, բայց կարող եք որոշել ուղղությունը:
Դուք ստիպված չեք լինի անհանգստանալ ձեր ֆինանսական վիճակի համար: Դժվար թե զգալի անսպասելի եկամուտ ստանաք, բայց նաև մեծ ծախսեր չեն սպասվում: Կեսօրը հարմար է փոքր գնումների համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը բավականին լարված կլինի։ Այն կարող է բերել նոր մարտահրավերներ, անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրներ և անսպասելի ուշացումներ այն հարցերում, որոնք դուք ակնկալում էիք արագ լուծել։ Հնարավոր են նաև աննշան թյուրըմբռնումներ, շփոթմունք և նյարդայնացնող, բայց աննշան սխալներ թղթաբանության մեջ։ Փորձեք դրանք չափազանց լուրջ չընդունել։ Կարևոր է հիշել. իսկապես կարևոր հարցերում դուք կհասնեք ցանկալի արդյունքների, և աննշան սխալները կարող են արագ շտկվել։
Օրվա կեսին հատկապես դժվար կլինի վերահսկել ձեր զգացմունքները։ Գործընկերների և ղեկավարության վարքագիծը կգրգռի շատ Այծեղջյուրների, բայց կարևոր է չսադրել հակամարտություններ, ուստի փորձեք հարթել ցանկացած կոպիտ եզր և հանգիստ ու հստակ բացատրել ձեր դիրքորոշումը։ Ձեր հանգստությունը կօգնի պահպանել նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ։
Երեկոն հարմար է սիրելիների հետ շփվելու համար։ Այս պահին դուք կկարողանաք ավելի հստակ լսել միմյանց, իսկ անհամաձայնությունների դեպքում կկարողանաք գտնել բոլորին համապատասխանող լուծում։ Հնարավոր է, որ դուք և ձեր սիրելին կարևոր որոշումներ կայացնեք ապագայի վերաբերյալ։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Փորձեք մեղմ լինել ուրիշների հետ և մի՛ սպասեք, որ բոլորը կատարելապես կհամապատասխանեն ձեր բարձր չափանիշներին: Այսօր դուք ավելի հաճախ կնկատեք ուրիշների սխալները, քան սովորաբար: Այնուամենայնիվ, լավագույնն է զերծ մնալ քննադատական մեկնաբանություններից և չպատվիրված խորհուրդներից, հատկապես աշխատանքի վայրում, որտեղ կարևոր է պահպանել բարեկամական մթնոլորտ և խուսափել ժամանակի և էներգիայի վատնումից կոնֆլիկտների վրա։
Օրվա կեսը կլինի արդյունավետ: Այս ժամանակը լավագույնն է ստեղծագործական մոտեցում և ոչ ավանդական լուծումներ պահանջող առաջադրանքների համար: Միակ ոլորտը, որտեղ չպետք է փորձարկումներ անեք, ֆինանսներն են: Փողի հետ կապված ամեն ինչում լավագույնն է հնարավորինս պահպանողական գործել՝ խուսափելով ավելորդ ծախսերից և կասկածելի գործարքներից։
Այս երեկո հաճելի հանդիպումներ և հետաքրքիր ծանոթություններ են խոստանում այն Ջրհոսներին, ովքեր մասնակցում են որոշ զվարճանքի միջոցառումների կամ դուրս են գալիս ընկերների հետ: Հանդիպումը նույնպես չի հիասթափեցնի, հատկապես, եթե այն տեղի է ունենում նոր վայրում: Ձեր սիրելին ձեզ կզարմացնի ռոմանտիկ նվերով, և ի պատասխան դուք բաց չեք թողնի ինչ-որ հաճելի բան անելու հնարավորությունը:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Այսօրվա շատ իրադարձություններ կարևոր կթվան, բայց շուտով պարզ կդառնա, որ դրանք լուրջ հետևանքներ չեն ունենա և քիչ հավանական է, որ որևէ կերպ կազդեն ձեր կյանքի վրա: Հետևաբար, փորձեք չափազանց չանհանգստանալ, եթե ինչ-որ բան այնպես չգնա: Մի՛ վատնեք նաև ժամանակ վիճաբանելու վրա, քանի որ ձեր շրջապատի մարդիկ, ի վերջո, կխոստովանեն, որ դուք ճիշտ էիք։
Գործարար բանակցությունները կարող են լավ ընթանալ, բայց դուք պետք է զգույշ լինեք: Մի՛ ստանձնեք չափազանց շատ պարտավորություններ կամ մի՛ տվեք խոստումներ, եթե նույնիսկ աննշան կասկած ունեք, որ կարող եք դրանք պահել: Անկախ նրանից, թե որքան գայթակղիչ են ստացվող առաջարկները, ուշադիր մտածեք դրանց մասին և փորձեք հավաքել որքան հնարավոր է շատ տեղեկատվություն՝ նախքան վերջնական որոշում կայացնելը: Ձկները, որոնք հաճախ են հանրության ուշադրության կենտրոնում և ուշադրություն են գրավում, պետք է հատկապես զգույշ լինեն. նույնիսկ նշանի այս ներկայացուցիչների կողմից թույլ տրված աննշան սխալները աննկատ չեն մնա։
Անձնական հարաբերություններում դրական միտումների ազդեցությունը հատկապես նկատելի կլինի: Սա կնկատեն և՛ այն Ձկները, ովքեր երկար ժամանակ իրենց սիրելիի հետ են, և՛ նշանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր պատրաստ են նոր ծանոթությունների և սիրային հետաքրքրությունների:
